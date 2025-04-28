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Народний артист Бенюк став на захист колег, обвинувачених у домаганнях

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Бенюк зазначив, що для нього важливішим є майбутнє українського театру й кіно, а не участь у публічних суперечках
фото: скриншот з відео

Бенюк: Висоцький – хороший спеціаліст. Те, що вони говорять – це внутрішня кухня

Народний артист України Богдан Бенюк став на захист викладачів акторської майстерності Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, яких студенти звинувачують у сексуальних домаганнях і харасменті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Бенюка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Бенюк виступив на захист акторів і викладачів, чиї імена останнім часом активно обговорюють у публічному просторі, зокрема Андрія Білоуса та Юрія Висоцького. Він закликав утриматися від поспішних висновків, зауваживши, що за гучними звинуваченнями часто стоять «невдалі студенти».

«Ми не говоримо про викладання акторської майстерності, а говоримо про ті речі, які не доказані, але «роздуті» у медіа. Поліція, яка робила дослідження і розслідувала ці справи, не дала ніякого заключення, що це було. Якщо триває розслідування, то чого ж ми зараз говоримо про них?», – заявив актор.

Народний артист відмовився коментувати скандали навколо своїх колег, зазначивши, що готовий обговорювати ситуацію лише після закриття справ кожного з акторів-викладачів. Він також іронічно зауважив, що подібні звинувачення можуть виникнути будь-коли і стосуватися будь-кого, навіть на основі незначних чи гіпотетичних деталей.

«Знайдуться тьотки, які скажуть: «А ви пам’ятаєте, як подивилися на мене оком? Здалека я побачила, що ви маєте претензію до мене». Не треба на це зважати. Висоцький – хороший спеціаліст. Те, що вони говорять – це внутрішня кухня, яку має розхлібати Висоцький і ті невдалі студентки, студенти, яких в університеті дуже багато», – йдеться у заяві.

Бенюк наголосив, що для нього важливішим є майбутнє українського театру й кіно, а не участь у публічних суперечках. 

Заява журналістки

Доротюк, яка взяла інтерв'ю в актора, зазначила, що не буде «покривати насильство», і не згодна з позицією Бенюка.

«А всім, хто пише, чого то я раптом вирішила йому поставити то питання – мабуть, хайпую – відповідаю. Богдан Михайлович Бенюк очолює кафедру акторської майстерності в Карпенка-Карого і викладає в Академії естрадного та циркового мистецтв ту ж таку акторську майстерність. То у кого питати про це, як не у нього. Який дотичний до цієї теми безпосередньо і напряму. А тепер – кидаємо каміння, бо ж я не згодна з думкою Народного артиста України. Ще й у «диспут» з ним дозволила собі увійти», – йдеться у заяві.

Як відомо, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції.

10 лютого люди зібралися на акцію біля Молодого театру та Київської міської держадміністрації з вимогою відсторонити художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса. Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 153 Кримінального кодексу України – сексуальне насильство за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету.

Згодом Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію.

Пізніше викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера «Молодого театру» Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам. 14 березня стало відомо, що викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художній керівник Молодого театру Андрій Білоус повернувся до виконання обовʼязків в театрі

Також викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого та заслуженого діяча мистецтв Юрія Висоцького, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, відсторонено від роботи до закінчення службової перевірки. 

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Теги: актор Богдан Бенюк Андрій Білоус

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