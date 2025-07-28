Президент збільшив штат СБУ, Трамп озвучив новий дедлайн РФ. Головне за 28 липня

Трамп про ультиматум РФ: Я збираюся встановити новий термін приблизно на 10 або 12 днів

Зеленський підписав закон щодо вдосконалення діяльності СБУ

ЦВК повідомила, чи відбудуться в Україні місцеві вибори, Трамп дав Росії новий дедлайн для перемир’я, президент підписав закон про збільшення чисельності співробітників СБУ. «Главком» склав добірку новин 28 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

ЦВК повідомила, чи відбудуться в Україні місцеві вибори

В останню неділю жовтня п’ятого року повноважень місцевих рад і голів мали б відбутися чергові вибори на всій території країни. Їхню дату призначає Верховна Рада не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування, однак через російську агресію та запроваджений воєнний стан вибори не відбудуться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центральну виборчу комісію.

«З огляду на це комісія констатує відсутність підстав для внесення подань кандидатур до складу обласних, районних, міських, сільських, селищних територіальних виборчих комісій, а також для формування Центральною виборчою комісією, районними, міськими територіальними виборчими комісіями нового складу територіальних виборчих комісій різних рівнів, які здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів в Україні», – йдеться в заяві.

Трамп дав Росії новий дедлайн для перемир’я

Президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня. Про це він заявив журналістам під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає «Главком».

«Я збираюся встановити новий термін приблизно на 10 або 12 днів, починаючи відсьогодні (28 липня, – «Главком»). Немає сенсу чекати. Це 50 днів. Я хотів бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу», – сказав Трамп.

Президент підписав закон про збільшення чисельності співробітників СБУ

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань діяльності Служби безпеки України та підвищення її ефективності у зв’язку з участю у відсічі і стримуванні збройної агресії проти України». Відповідне позначення з’явилося на сайті Верховної ради України, пише «Главком».

Законом пропонується надати військовослужбовцям СБУ право використовувати і застосовувати зброю та бойову техніку в порядку та випадках, установлених для ЗСУ, під час здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, при виконанні завдань щодо участі в обороні.

Законом також збільшується на 10 тис. осіб загальна чисельність особового складу СБУ та затверджується загальна чисельність Центру спеціальних операцій «А» (10 тис. осіб).

У найбільшому російському аеропорту стався колапс через кібератаку

У одному з ключових російських аеропортів – «Шереметьєво» – стався колапс через хакерську атаку. Тисячі пасажирів застрягли в терміналах через скасування і перенесення рейсів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Пасажири аерокомпанії «Аерофлот» постали перед труднощами: частину рейсів скасовано, частину – перенесено. За даними ЗМІ, збій нібито пов'язаний із масштабною хакерською атакою. Відповідну заяву зробили учасники з угруповань Silent Crow і «Кіберпартизани BY». Вони стверджують, що знищили IT-інфраструктуру авіакомпанії «Аерофлот».

Черги в аеропорту «Шереметьєво» фото: російські ЗМІ

Зазначається, що хакери проводили операцію протягом року і за цей час проникли в корпоративну мережу, змогли отримати доступ до масиву даних історії перельотів і систем контролю за персоналом, а також до записів телефонних розмов усередині компанії. Також вони стверджують, що їм вдалося знищити близько 7000 фізичних і віртуальних серверів. Водночас авіакомпанія заявила про збій у роботі інформаційних систем, що призвело до некоректної роботи сервісів.

Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення вогню

Камбоджа та Таїланд домовилися про «негайне та безумовне припинення вогню», яке набуло чинності опівночі за місцевим часом (12:00 за східним часом у понеділок), після кількох днів зіткнень на спірному кордоні двох країн. Ця домовленість стала результатом мирних переговорів за посередництва прем'єр-міністра Малайзії Анвара Ібрагіма, який є чинним головою Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет та виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтам Вечаячай зустрілися в офіційній резиденції прем'єр-міністра в Путраджайї. Обидві сторони звинувачували одна одну в розв'язанні чергового загострення конфлікту, в якому, за даними офіційних осіб, загинуло щонайменше 35 людей та понад 200 було поранено. Суперечка щодо кордону триває десятиліттями.

Лідери на спільній пресконференції заявили, що бойові дії негайно припиняться, попри те, що зіткнення тривали в понеділок вранці за кілька годин до початку мирних переговорів. Влада Камбоджі звинуватила Таїланд у завданні удару щонайменше по двох об'єктах рано вранці, тоді як тайська армія заявила, що зіткнення відбуваються у трьох провінціях.

У переговорах щодо припинення вогню також брали участь Сполучені Штати та Китай. За словами державного секретаря Марко Рубіо, у понеділок на місці події були присутні представники Державного департаменту США для сприяння переговорам. Президент США Дональд Трамп оголосив у суботу, що попередив лідерів Таїланду та Камбоджі, що не укладатиме торговельних угод з жодною з країн, якщо смертельний прикордонний конфлікт продовжиться.

«Це важливий крок до зниження напруженості та відновлення миру й безпеки», – заявив Хун Манет, підтверджуючи припинення вогню. Він висловив особливу подяку прем’єр-міністру Малайзії, уряду Китаю та Дональду Трампу за їхню підтримку в переговорному процесі.

Також Хун Манет оголосив, що дві країни створять камбоджійсько-таїландський комітет з питань генерального кордону, перше засідання якого відбудеться 4 серпня в Камбоджі.

«Сьогоднішній результат відображає прагнення Таїланду до мирного врегулювання, водночас продовжуючи захищати наш суверенітет і життя наших людей», – сказав Пхумтам. «Ми домовилися про припинення вогню, яке буде дотримуватися обома сторонами добросовісно».

Малайзія готова розгорнути команду для «забезпечення виконання та спостереження» за припиненням вогню, додав Анвар Ібрагім, зазначивши, що і Таїланд, і Камбоджа відновлять пряме спілкування на рівні прем'єр-міністрів, міністрів закордонних справ та міністрів оборони.

Що передувало конфлікту

Напруженість між Таїландом і Камбоджею зростала з травневого зіткнення, в якому загинув камбоджійський солдат. Відносини ще більше погіршилися після публікації телефонної розмови між прем'єр-міністром Таїланду Паетонгарном Чинаватром та батьком чинного прем'єр-міністра Камбоджі Хун Сеном. Під час розмови Паетонгарн називала Хун Сена «дядьком» і, схоже, критикувала дії власної армії в прикордонній суперечці, що призвело до її відсторонення від посади.

Найновіше загострення сталося після того, як минулого тижня п'ятеро тайських солдатів отримали поранення внаслідок вибуху на міні, що спонукало Таїланд погіршити дипломатичні відносини зі своїм сусідом. Після цього відбулися дні смертельних зіткнень та обстрілів із важкого озброєння на їхньому спірному кордоні, в результаті чого понад 139 тис людей із семи провінцій Таїланду та щонайменше 80 тис людей у Камбоджі були змушені залишити свої домівки.