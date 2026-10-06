Тренерка «Зважених та щасливих» Марина Боржемська назвала хворобу, через яку зникла з соцмереж

Марина Боржемська: «Єдине бажання чекати, поки біль відступить»

Фітнес-тренерка шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська повідомила про проблеми зі здоровʼям. Телеведуча зізналася, чому перестала бути активною у мережі та що відбирає в неї майже всі сили. Про це вона розповіла своєму блозі в Іnstagram, пише «Главком».

За словами Марини Боржемської, останнім часом вона почувалася погано. «Хочу вам в дечому зізнатися. Про це я ніколи тут не розповідала. Але, можливо, моя історія буде близькою комусь із вас. Останнім часом я майже нічого не постила. Не тому, що втратила мотивацію чи мені більше не хотілося ділитися. Мені просто було дуже погано», – зауважила тренерка.

Марина Боржемська страждає на мігрені. Біль відбирає у неї сили та іноді стає нестерпним. Тому час від часу тренерка змушена зникати з екранів. «І останнім часом вони стали настільки сильними, що іноді забирають у мене звичайне життя. Бувають дні, коли світло болить, звуки стають нестерпними, а єдине бажання – закритися в темній кімнаті й просто чекати, поки біль відступить», – зауважила вона.

Фітнес-тренерка також зізналася, що їй складно прийняти свій стан, оскільки вона звикла бути активною та мотивувати інших. Однак через постійні болі вона змушена ставити життя на паузу. Проте Марина Боржемська закликала інших не карати себе за відпочинок чи пропущене тренування. Тож тренерка радить дозволити собі зупинитися, якщо в цьому є потреба.

«Але іноді твоє власне тіло каже: «Сьогодні – ні». І я вчуся це приймати. Пропущене тренування – не провал. Відпочинок – не лінь. Скасовані плани – не привід почуватися винною. Я ділюся цим, бо, можливо, хтось зараз переживає те саме. Ви не одні. Іноді найкраще, що ми можемо зробити для себе, – просто дозволити собі зупинитися. Я саме цьому зараз вчуся також», – резюмувала зірка.

Нагадаємо, фтнес-тренерка та телеведуча Марина Боржемська заявила про шахрайство. Зловмисники поширювали фейкову рекламу від імені зірки та обманювали людей, намагаючись просувати рекламу для продажу препаратів та вітамінів для схуднення.