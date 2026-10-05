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Аморім назвав неочевидну запоруку вдалих виступів «Мілана»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Аморім назвав неочевидну запоруку вдалих виступів «Мілана»
Лука Модріч у вересні відсвяткував 41-річчя
фото: LaPresse

Керманич «россонері» віддав належне ветерану команди

Головний тренер італійського «Мілана» Рубен Аморім розщедрився на компліменти півзахиснику Луці Модрічу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Португалець оцінив внесок володаря «Золотого м'яча-2018» у результати гранда. На думку фахівця, 41-річний хавбек залишається провідним виконавцем «россонері». Водночас Аморім не звертає уваги на вік балканця.

«Коли ми граємо добре, це відбувається через те, що Лука грає добре. Ми багато від нього чекаємо. Мені неважливо, скільки йому років. Мене цікавить те, що я бачу на тренуваннях і хочу бачити в матчах», – розповів тренер.

Модріч у нинішньому сезоні зіграв п'ять поєдинків у всіх турнірах. Результативними діями він не відзначився. Контракт хорвата з «Міланом» розрахований до літа 2027 року.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: футбол тренер Лука Модріч Серія А ФК Мілан

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