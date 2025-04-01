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Даніель Салем став ведучим шоу «Зважені та щасливі» і нарвався на хейт

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Після зйомок у шоу Даніель Салем повернеться на службу
фото: stbua

Боєць розвідувально-диверсійного підрозділу «12 друзів Оушена» використав свою відпустку, аби стати частиною легендарного реаліті

Телеанал «СТБ» оголосив повний склад експертів проєкту «Зважені та щасливі», що повертається на екрани. Телеведучий Даніель Салем, який нині є діючиим військовим, став ведучим нового сезону популярного шоу. 

На сайті телеканалу розповіли, аби стати частиною легендарного реаліті, боєць розвідувально-диверсійного підрозділу «12 друзів Оушена» з позивним Сойєр використав свою відпустку, а після зйомок він повернеться на службу. Однак у мережі на цю новину відреагували по-різному: одні пораділи за Салема, який отримав можливість ненадовго повернутися до своєї роботи телеведучого, а дехто накинувся на нього з образами у  коментарях на сторінці «Зважених та щасливих» в Instagram. 

Даніель Салем став ведучим шоу «Зважені та щасливі» і нарвався на хейт фото 1
скриншот коментарів
Телеканал пояснив, що Салем використав для зйомок свою відпустку, а після повернеться на службу
Телеканал пояснив, що Салем використав для зйомок свою відпустку, а після повернеться на службу
скриншот коментарів
Даніель Салем став ведучим шоу «Зважені та щасливі» і нарвався на хейт фото 2
скриншот коментарів
Даніель Салем став ведучим шоу «Зважені та щасливі» і нарвався на хейт фото 3
скриншот коментарів
Даніель Салем став ведучим шоу «Зважені та щасливі» і нарвався на хейт фото 4
скриншот коментарів
Даніель Салем став ведучим шоу «Зважені та щасливі» і нарвався на хейт фото 5
скриншот коментарів
Даніель Салем став ведучим шоу «Зважені та щасливі» і нарвався на хейт фото 6
скриншот коментарів

Нагадаємо, до повномасштабної війни Салем був ведучим проєкту «Кохання на виживання», реаліті-шоу «Хулігани», програми «Зірковий шлях». Брав участь у шоу «Танці з зірками» та «Голос країни».

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Даніель, який служив у ліванській армії та брав участь у бойових діях, без вагань вступив до лав ЗСУ.

Воїн поєднує свою військову службу з роботою на телебаченні. Окрім зйомок на СТБ, Даніель Салем разом із співачкою Лідою Лі веде ранкове шоу на М1, яке виходить у будні. За словами бійця, всі випуски знімаються заздалегідь у перервах між його бойовими завданнями. 

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Допис, поширений Lida Lee (@lidalee_official)

Новий сезон шоу «Зважені та щасливі» вийде на телеканалі СТБ восени. Тренерами будуть непереможна тренерка проєкту Марина Боржемська та найсильніший чоловік планети Олексій Новіков. З харчуванням учасникам традиційно допомагатиме зіркова дієтологиня Світлана Фус.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Даніель Салем брав активну участь в евакуації постраждалих із Херсонської області, де російські загарбники підірвали Каховську ГЕС. Чоловік показав, як разом з іншими військовими рятував людей та тварин. На сторінці в Instagram боєць опублікував щемливе відео з промовистим підписом: «Незламна велика нація».

Також Даніель Салем вразив глядачів відеокадрами, знятими на передовій.

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Теги: Зважені та щасливі Даніель Салем шоу-біз

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