Без тренера та підтримки: Ірина Климець розкрила зворотний бік своїх виступів на змаганнях

За словами Ірини Климець, вона могла б виступати краще, якби її наставник Роман Черкашин їздив з нею на змагання

Українська метальниця Ірина Климець в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповіла, чому їй не завжди вдається показати максимум на головних стартах сезону.

Про відсутність тренера на змаганнях

«Є дуже важливий фактор, з яким я пов'язую такі результати: останні роки я їжджу на всі великі змагання без свого тренера. На комерційних стартах простіше, бо там немає такої відповідальності й ти виступаєш суто за себе. Але на офіційних європейських чи світових змаганнях мені б дуже хотілося, щоб тренер був поруч – хоча б для моєї впевненості та щоб він міг бачити мої спроби», – поділилася Ірина Климець.

На питання, чому вона не виступає на змаганнях під керівництвом Романа Черкашина, Климець відповіла, що Федерація легкої атлетики України не включає його до складу збірної команди, що, напевно, пов'язано з фінансуванням.

Однак вона наголосила, наскільки важливо мати під рукою людину, яка може дати поради: «Метання молота – це надзвичайно технічний вид спорту. Тут усе має значення: наприклад, сектори на стадіонах розташовані по-різному; сітку закривають по-різному; бетон буває різного складу – жорсткий або слизький під час дощу. На змаганнях такого рівня завжди присутні хвилювання та адреналін. Коли тренер стоїть збоку, він дає спокій і може підказати важливі технічні деталі: як розвернути стопи в секторі, де трохи підвестися, як зміститися в колі вправо або вліво, щоб не влучити в сітку».

Вона навела приклад Чемпіонату Європи 2026, де поїздка без тренера зіграла проти неї: «Наприклад, на чемпіонаті Європи мої розминкові спроби були чудовими й летіли в район 69 метрів. У секторі зі мною був Олександр Крикун (український метальник молота, віцепрезидент НОК України – «Главком»), але жодних технічних підказок від нього не було. Якби поруч був мій тренер, я була б упевнена на всі 100%, і він просто підказав би мені метати так, як я вмію».

Про важкий період у кар'єрі

Також Ірина Климець розповіла про інцидент з її тренером, який стався, коли вона відновлювалася від травми у 2020-2021 роках. Тоді, за словами метальниці, вона лишилася без підтримки: «Коли я травмувалася і проходила реабілітацію в готелі на закордонних зборах, до мого тренера почали викликати мою суперницю з України, і він тренував її на стадіоні. Такі незрозумілі речі в підготовці накопичувалися одна за одною. Коли ти метаєш 73 метри – ти всім потрібен, а коли травмуєшся – тобі починають казати, що ти вже все, не повернешся».

Нагадаємо, що Ірина Климець пояснила, чому Україна роками має сильні результати в метанні молота.