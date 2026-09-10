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Головний тренер «Барселони» назвав свого фаворита на «Золотий м'яч»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Головний тренер «Барселони» назвав свого фаворита на «Золотий м'яч»
Ганс-Дітер Флік емоційно висловився про своїх гравців після завершення матчу з «Феєнордом»
фото: ФК «Барселона»

Ганс-Дітер Флік не оминув компліментами свого підопічного по «Барселоні»

Головний тренер «Барселони» Ганс-Дітер Флік назвав Ламіна Ямаля головним претендентом на «Золотий м'яч». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Висока оцінка Ламаля та Рафіньї

Німецький наставник висловився про своїх гравців після переконливої перемоги каталонців над «Феєнордом» у першому турі етапу ліги Ліги чемпіонів (5:1). «Барселона» тоді провела черговий результативний матч: Рафінья оформив дубль, а ще по одному голу забили Карім Адеємі, Ламін Ямаль і Габріел Жезус. Для каталонців це вже четверта гра з п'яти на старті сезону, в якій команда забила щонайменше п'ять м'ячів.

Після фінального свистка Флік окремо відзначив Рафінью та Ямаля. Бразилець провів один із найкращих матчів, а молодий іспанець відзначився голом у статусі капітана команди. «Звичайно, він (Ямаль) мій гравець. Він особливий, він чудовий. Він заслуговує на «Золотий м'яч», так. Рафінья також провів фантастичний матч. Він мав би бути у списку номінантів на цю нагороду, але ми не можемо нічого змінити», – заявив Флік.

Враження Фліка від гри проти «Феєнорда»

Флік також залишився задоволений грою команди на старті сезону. Німець відзначив якість роботи на тренуваннях, високий рівень конкуренції у складі та те, що футболісти, які приєдналися до клубу влітку, швидко адаптувалися.

«У перших п'яти матчах ми забили багато голів, граємо як команда і контролюємо матчі. Це стиль, якого ми хочемо дотримуватися, і думаю, що глядачам він подобається. Ми лише на початку сезону, попереду ще багато роботи, але все виглядає дуже перспективно», – сказав тренер.

Наступний матч «Барселона» проведе в неділю на виїзді проти «Леванте» в чемпіонаті Іспанії. У Лізі чемпіонів каталонці наступного разу зіграють у жовтні на полі «Галатасарая».

Нагадаємо, що Ямаль увійшов до списку з 30 претендентів на «Золотий м'яч»

Теги: тренер Ламін Ямаль Рафінья ФК Барселона

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