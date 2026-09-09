Тренер ПСВ засипав «Шахтар» компліментами перед стартом Ліги чемпіонів

Фахівець віддав належне комплектації вітчизняного гранда

Керманич нідерландського ПСВ Петер Бос поділився захватом від здатності менеджменту донецького «Шахтаря» щосезону створювати боєздатний колектив. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Нідерландець поділився очікуваннями від протистояння з «гірниками». Обидва колективи розпочнуть виступи на євроарені очним поєдинком у стартовому турі основного раунду Ліги чемпіонів. Матч відбудеться у четвер, 10 вересня.

«Вони кожного сезону здатні зібрати хороший склад. Вони роблять це вже десятиліттями, от що вражає. Звичайно, цьогоріч у них знову багато бразильців, усі знають про це. Вони мають дуже якісний склад», – заявив Бос.

ПСВ розпочав новий сезон із поразки АЗ із Алкмара (0:4) в битві за Суперкубок Нідерландів. Натомість на старті кампанії в Ередивізі «червоно-білі» набрали 13 очок у п'яти турах. У турнірній таблиці національної першості підопічні Боса йдуть другими.

До слова, раніше «Шахтар» продовжив контракт із оборонцем збірної України. Бондар уклав угоду до літа 2031 року. Центрбек – вихованець «гірників».

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» несподівано підсилився оборонцем із чемпіонату Італії. За центрбека Маттурро вітчизняний гранд віддав орієнтовно 5 млн євро. За його плечима також досвід виступів в іспанській Ла Лізі.