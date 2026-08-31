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Родина переможця шоу «Зважені та щасливі» загинула внаслідок стрілянини в Одесі: подробиці

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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В’ячеслав Грабовий переміг на шоу «Зважені та щасливі»
фото: СТБ

Марина Боржемська закликала підтримати В’ячеслава Грабового

Переможець 10-го сезону шоу «Зважені та щасливі» В’ячеслав Грабовий втратив батьків та рідного брата внаслідок стрілянини. Про це пише «Главком» із посиланням на допис фітнес-тренерки Марини Боржемської в Instagram.

Марина Боржемська закликала допомогти В’ячеславу Грабовому в складний для нього час. Тренерка оголосила про відкриття збору та попросила підтримати його чоловіка. «Складно навіть уявити, що він зараз переживає. Славі дуже потрібна наша допомога та підтримка. Відкриваємо збір коштів, зокрема на організацію поховання рідних Слави та витрати в цей надзвичайно важкий час для нього», – розповіла вона.

Більше деталей Марина Боржемська не розголошувала. Однак згодом поділилася кадром своєї розмови по відеозв’язку з В’ячеславом Грабовим, який нині перебуває у лікарні.

Родина переможця шоу «Зважені та щасливі» загинула внаслідок стрілянини в Одесі: подробиці фото 1
фото: скриншот Іnstagram.com/uzelkova.marina

Як писав «Главком», пізно ввечері 29 серпня в одному з багатоквартирних будинків Київського району Одеси сталася стрілянина, внаслідок якої загинули троє людей, а одна особа зазнала поранень.

За попередніми даними поліції, 50-річний місцевий житель із мисливської рушниці вбив своїх батьків та травмував брата. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу. Після злочину нападник зі зброєю забарикадувався у квартирі, а під час прибуття поліцейських наклав на себе руки.

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Теги: трагедія Одеса сім'я Зважені та щасливі стрілянина

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