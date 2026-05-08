Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

Тренерка «Зважених та щасливих» стала жертвою шахраїв у мережі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Тренерка «Зважених та щасливих» стала жертвою шахраїв у мережі
Марина Боржемська розповіла про шахрайську рекламу у мережі
фото: Іnstagram/uzelkova.marina

Марина Боржемська показала, як шахраї діють від її імені

Фітнес-тренерка та телеведуча Марина Боржемська заявила про шахрайство. Зловмисники поширюють фейкову рекламу від імені зірки та обманюють людей. Про це спортсменка розповіла у своєму блозі Instagram, пише «Главком».

Шахраї від імені Марини Боржемської намагаються просувати рекламу для продажу препаратів та вітамінів для схуднення. На скриншотах, якими поділилася Боржемська, можна побачити листування, де нібито вона пропонує та дає поради стосовно вживання вітамінів. А на іншому фото зображена реклама препаратів для схуднення з фото спортсменки та згадується шоу «Зважені та щасливі», де вона була тренеркою.

Марина Боржемська показала, як шахраї діють від її імені
Марина Боржемська показала, як шахраї діють від її імені
фото: Іnstagram/uzelkova.marina

За словами Марини Боржемської, вона не має ніякого відношення до згаданої реклами. Ведуча зауважила, що всі рекомендації про спорт вона дає лише на своїх офіційних сторінках у соцмережах. 

Марина Боржемська заявила про шахрайство
Марина Боржемська заявила про шахрайство
фото: Іnstagram/uzelkova.marina

Тож будь-які інші об’яви, реклама чи повідомлення поширює не вона, а шахраї. «Якщо вам таке потрапляє у Facebook або ще десь – це не я. Мої рекомендації тільки на моїх офіційних сторінках», – пояснила фітнес-тренерка.

Нагадаємо, телеведуча та відома фітнес-блогерка Марина Боржемська зворушила мережу фото свого коханого чоловіка. Боржемська кілька років тому розлучилася з боксером та телеведучим Вячеславом Узелком. Колишнє подружжя має двох дітей.

Також повідомлялося, мама відомого українського боксера Вʼячеслава Узелкова, який помер 9 листопада, Зінаїда Узелкова розповіла, як не пустила Марину Боржемську на похорон ексчоловіка. Жінка також розкритикувала своїх онуків Роберта й Олівію, які довгий час не спілкувалися з батьком.

Читайте також:

Теги: шахрайство тренер Зважені та щасливі соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Візуалізація майбутнього фонтану
Фонтан замість Леніна. Кияни рознесли вщент проєкт столичної влади
9 квiтня, 14:00
Отримавши доступ до авто, підозрюваний самостійно знайшов покупця та оформив продаж за $19 тис, а після угоди зник
Обіцяв допомогти з продажем Jeep, а після угоди зник із грошима: підозрюваного затримано
24 квiтня, 11:40
Рятувальник ДСНС вразив мережу
Рятувальник із Закарпаття зачарував українок своїм тренуванням (відео)
28 квiтня, 11:02
Олег Кобель пишається тим, що він є нестандартним священником
Священник зі Львівщини розповів, як працює тренером у сільському спортзалі (фото)
30 квiтня, 14:27
Жінка щомісяця переказувала гроші за «ритуали» та молитви «монахів» – поки не усвідомила, що її ошукали
У Хмельницькому «ворожка» виманила у місцевої жительки пів мільйона
30 квiтня, 18:08
Елеватор «Волиця-Агро» на Київщині
Позови на сотні мільйонів гривень. Потерпілі від махінацій фірми, близької до ексміністра, пішли в суди
4 травня, 14:00
За скоєне зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі
Нажився на «єВідновленні»: у Києві шахрай видурив у пенсіонерки 230 тис. грн
6 травня, 11:47
Жінка розповіла, що хворіє на лудоманію – патологічну залежність від азартних ігор
Лудоманія замість Грузії: тренерка програла в казино мільйон дитячих грошей
6 травня, 21:59
Через незаконне використання земель державі завдали збитків на понад 82,6 млн грн
Поля соняшника і кукурудзи у Чорнобильській зоні: викрито масштабну земельну схему
Вчора, 14:51

Скотч. Спорт

Тренерка «Зважених та щасливих» стала жертвою шахраїв у мережі
Тренерка «Зважених та щасливих» стала жертвою шахраїв у мережі
Чотириразовий чемпіон НБА зрадив зіркову реперку Megan Thee Stallion: пара більше не разом
Чотириразовий чемпіон НБА зрадив зіркову реперку Megan Thee Stallion: пара більше не разом
У перерві матчу НБА відбулися перегони коргі (відео)
У перерві матчу НБА відбулися перегони коргі (відео)
Трирічна донька Світоліної влаштувала їй з чоловіком фотосесію під час гри у гольф (фото)
Трирічна донька Світоліної влаштувала їй з чоловіком фотосесію під час гри у гольф (фото)
«Боролися до останнього подиху». Гімнастка Подкопаєва вперше висловилася про смерть мами
«Боролися до останнього подиху». Гімнастка Подкопаєва вперше висловилася про смерть мами
Архівне фото 16-річної Костюк та 12-річної Подрез підкорює соцмережі
Архівне фото 16-річної Костюк та 12-річної Подрез підкорює соцмережі

Новини

Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Вчора, 18:46

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua