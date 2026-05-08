Тренерка «Зважених та щасливих» стала жертвою шахраїв у мережі

Марина Боржемська показала, як шахраї діють від її імені

Фітнес-тренерка та телеведуча Марина Боржемська заявила про шахрайство. Зловмисники поширюють фейкову рекламу від імені зірки та обманюють людей. Про це спортсменка розповіла у своєму блозі Instagram, пише «Главком».

Шахраї від імені Марини Боржемської намагаються просувати рекламу для продажу препаратів та вітамінів для схуднення. На скриншотах, якими поділилася Боржемська, можна побачити листування, де нібито вона пропонує та дає поради стосовно вживання вітамінів. А на іншому фото зображена реклама препаратів для схуднення з фото спортсменки та згадується шоу «Зважені та щасливі», де вона була тренеркою.

Марина Боржемська показала, як шахраї діють від її імені фото: Іnstagram/uzelkova.marina

За словами Марини Боржемської, вона не має ніякого відношення до згаданої реклами. Ведуча зауважила, що всі рекомендації про спорт вона дає лише на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

Марина Боржемська заявила про шахрайство фото: Іnstagram/uzelkova.marina

Тож будь-які інші об’яви, реклама чи повідомлення поширює не вона, а шахраї. «Якщо вам таке потрапляє у Facebook або ще десь – це не я. Мої рекомендації тільки на моїх офіційних сторінках», – пояснила фітнес-тренерка.

Нагадаємо, телеведуча та відома фітнес-блогерка Марина Боржемська зворушила мережу фото свого коханого чоловіка. Боржемська кілька років тому розлучилася з боксером та телеведучим Вячеславом Узелком. Колишнє подружжя має двох дітей.

Також повідомлялося, мама відомого українського боксера Вʼячеслава Узелкова, який помер 9 листопада, Зінаїда Узелкова розповіла, як не пустила Марину Боржемську на похорон ексчоловіка. Жінка також розкритикувала своїх онуків Роберта й Олівію, які довгий час не спілкувалися з батьком.