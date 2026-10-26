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Відома українська акторка заспівала на шоу «Голос країни» (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олена Світлицька здійснила свою давню мрію – стати співачкою
фото: Іnstagram.com/olena_svitlytska

Актриса потрапила до команди Наталії Могилевської

Українська акторка Олена Світлицька взяла участь у 14-му сезоні пісенного конкурсу «Голос країни». Підтримати зірку прийшов її обранець, актор Тарас Цимбалюк. Про це пише «Главком» із посиланням на випуск шоу.

Олена Світлицька стала зірковою учасницею шоу «Голос країни» та виконала хіт співачки Гайтани «Самотня босса». Під час виступу акторки одна із суддів, Тіна Кароль, почала танцювати на суддівському кріслі та навіть зняла підбори.

Олена Світлицька заспівала на шоу «Голос країни»
Олена Світлицька заспівала на шоу «Голос країни»
фото: Іnstagram.com/olena_svitlytska

Врешті на останніх секундах виступу Олени Світлицької до неї повернула своє крісло Наталія Могилевська. Так, акторка потрапила до команди Могилевської та пройшла далі. Кароль, яку Світлицька змусила танцювати, пояснила, чому не обрала акторку. За її словами, вона вже мала достатньо учасників у своїй команді.

Олена Світлицька здійснила свою давню мрію
Олена Світлицька здійснила свою давню мрію
фото: Іnstagram.com/olena_svitlytska

За лаштунками Олену Світлицьку підтримував її колега та хлопець, відомий актор та ексгерой шоу «Холостяк» Тарас Цимбалюк. Коли актор вийшов на сцену та привітав кохану букетом троянд, Наталія Могилевська привітала пару, а Горбунов запропонував себе як ведучого на майбутнє весілля закоханих.

За лаштунками Олену Світлицьку підтримував Тарас Цимбалюк
За лаштунками Олену Світлицьку підтримував Тарас Цимбалюк
фото: Іnstagram.com/olena_svitlytska

У соцмережах Олена Світлицька поділилася своєю історією та розповіла, як наважилася вийти на сцену як співачка. «Для мене цей крок означає йти до своїх мрій попри все! Здається, в країні війна і ми не живемо, а виживаємо. І саме так я себе інколи відчуваю. Як всі ми. Але «Голос» став для мене тим маяком, який наче вдихнув у мене нове життя. Згадати ту маленьку Оленку, яка так хотіла співати змалечку і давала концерти в бабусиній хаті разом зі своїми сестрами. Гадаю, такі теплі спогади є не тільки в мене. А ще я зрозуміла, що коли ти починаєш сяяти – тебе все одно засудять. Не важливо – ти акторка чи продавець із сільського магазину, ти відома чи просто мама в декреті… Про тебе все одно будуть говорити різне. То яка тоді різниця, якщо в тебе є мрія, яка точно має здійснитися?» – зазначила акторка.

Олена Світлицька заспівала на шоу «Голос країни»

Нагадаємо, дочка заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової, 12-річна Надія Леснікова, заспівала на шоу «Україна має талант». Дівчинка займається вокалом кожного дня, з дитинства її навчає зіркова мама. Однак школярка хоче домогтися успіху завдяки власному таланту, тому не захотіла розкривати імені своєї матері перед виступом.

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Теги: Голос країни акторка Тарас Цимбалюк шоубіз

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