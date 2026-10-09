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Горбунов і Осадча посадили своїх синів за крісла суддів «Голосу країни» (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Юрій Горбунов та Катерина Осадча мають двох синів Івана та Данила
фото: Юрій Горбунов/Facebook

Юрій Горбунов і Катерина Осадча є ведучими «Голосу країни»

Зіркове подружжя ведучих Юрій Горбунов і Катерина Осадча відвідали залаштунки шоу «Голос країни» разом зі своїми синами. Діти ведучих показалися в кріслах суддів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Юрія Горбунова у Facebook.

Юрій Горбунов показав у своєму блозі, як його сини дев’ятирічний Іван і п’ятирічний Данило спробували себе в ролі суддів. На фото діти позували, сидячи в кріслах перед червоною кнопкою, якою обирають учасників проєкту, що проходять далі. Також діти познайомилися з одним із суддів шоу, українським співаком Артемом Пивоваровим. 

Юрій Горбунов познайомив своїх синів із Артемом Пивоваровим
Юрій Горбунов познайомив своїх синів із Артемом Пивоваровим
фото: Юрій Горбунов/Facebook

Зокрема, старший син подружжя, Іван, привітався з артистом та потиснув йому руку. Також Катерина Осадча та Юрій Горбунов сфотографувалися разом із синами та Артемом Пивоваровим. На фото зірки показалися з усмішками на обличчях.

Син Юрія Горбунова і Катерини Осадчої привітався із Артемом Пивоваровим
Син Юрія Горбунова і Катерини Осадчої привітався із Артемом Пивоваровим
фото: Юрій Горбунов/Facebook

Юрій Горбунов розповів, що його синам сподобалося на знімальному майданчику, через що вони не хотіли йти додому. «Іван і Данило завітали на знімальний майданчик сліпих прослуховувань «Голосу країни». Дітям так сподобалось, що не хотіли йти», – написав ведучий.

П’ятирічний Данило Горбунов сидить за суддівським кріслом «Голосу країни»
П’ятирічний Данило Горбунов сидить за суддівським кріслом «Голосу країни»
фото: Юрій Горбунов/Facebook

Зазначимо, Юрій Горбунов і Катерина Осадча є ведучими «Голосу країни».

Юрій Горбунов та Катерина Осадча та їхні сини: дев’ятирічний Іван і п’ятирічний Данило
Юрій Горбунов та Катерина Осадча та їхні сини: дев’ятирічний Іван і п’ятирічний Данило
фото: Юрій Горбунов/Facebook

Нагадаємо, цьогоріч старшому сину ведучої Катерини Осадчої та шоумена Юрія Горбунова Івану виповнилося 9 років. Батьки привітали сина у соцмрежах та поділилися сімейними фото з особистого архіву. Зокрема, Осадча доповнила допис знімками сина з пологового та різних років його життя та показала, як зростав її син з самого малечку до дев’яти років.

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Теги: Юрій Горбунов Катерина Осадча діти Голос країни

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