Горбунов і Осадча посадили своїх синів за крісла суддів «Голосу країни» (фото)

Юрій Горбунов і Катерина Осадча є ведучими «Голосу країни»

Зіркове подружжя ведучих Юрій Горбунов і Катерина Осадча відвідали залаштунки шоу «Голос країни» разом зі своїми синами. Діти ведучих показалися в кріслах суддів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Юрія Горбунова у Facebook.

Юрій Горбунов показав у своєму блозі, як його сини дев’ятирічний Іван і п’ятирічний Данило спробували себе в ролі суддів. На фото діти позували, сидячи в кріслах перед червоною кнопкою, якою обирають учасників проєкту, що проходять далі. Також діти познайомилися з одним із суддів шоу, українським співаком Артемом Пивоваровим.

Юрій Горбунов познайомив своїх синів із Артемом Пивоваровим фото: Юрій Горбунов/Facebook

Зокрема, старший син подружжя, Іван, привітався з артистом та потиснув йому руку. Також Катерина Осадча та Юрій Горбунов сфотографувалися разом із синами та Артемом Пивоваровим. На фото зірки показалися з усмішками на обличчях.

Син Юрія Горбунова і Катерини Осадчої привітався із Артемом Пивоваровим фото: Юрій Горбунов/Facebook

Юрій Горбунов розповів, що його синам сподобалося на знімальному майданчику, через що вони не хотіли йти додому. «Іван і Данило завітали на знімальний майданчик сліпих прослуховувань «Голосу країни». Дітям так сподобалось, що не хотіли йти», – написав ведучий.

П’ятирічний Данило Горбунов сидить за суддівським кріслом «Голосу країни» фото: Юрій Горбунов/Facebook

Зазначимо, Юрій Горбунов і Катерина Осадча є ведучими «Голосу країни».

Юрій Горбунов та Катерина Осадча та їхні сини: дев’ятирічний Іван і п’ятирічний Данило фото: Юрій Горбунов/Facebook

Нагадаємо, цьогоріч старшому сину ведучої Катерини Осадчої та шоумена Юрія Горбунова Івану виповнилося 9 років. Батьки привітали сина у соцмрежах та поділилися сімейними фото з особистого архіву. Зокрема, Осадча доповнила допис знімками сина з пологового та різних років його життя та показала, як зростав її син з самого малечку до дев’яти років.