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89-річна Ада Роговцева стала обличчям бренду одягу (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ала Роговцева: «Я вам всім бажаю шаленства любові»
фото: Іnstagram.com/cher17.ua

Ада Роговцева вразила мережу стильними образами

Народна артистка України Ада Роговцева стала обличчям відомого українського бренду. Акторка театру так кіно взяла участь у фотосесії та звернулася до українців. пише «Главком» із посиланням на допис бренду.

У кадрі Ада Роговцева продемонструвала чотири образи. В одному з них вона постала в костюмі пастельних тонів – кардигані, білому гольфі та штанах у тон.

89-річна Ада Роговцева стала обличчям бренду одягу (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/cher17.ua
89-річна Ада Роговцева стала обличчям бренду одягу (фото) фото 2
фото: Іnstagram.com/cher17.ua

Інший образ складався з білих штанів і блакитної сорочки. Ще один комплект поєднував білу сорочку, чорні штани та лофери.

89-річна Ада Роговцева стала обличчям бренду одягу (фото) фото 3
фото: Іnstagram.com/cher17.ua
89-річна Ада Роговцева стала обличчям бренду одягу (фото) фото 4
фото: Іnstagram.com/cher17.ua

В останньому образі Ада Роговцева постала в чорному костюмі з гольфом. Усі образи артистки доповнювали масивні прикраси.

Ада Роговцева «побажала всім шаленої любові». «Чому я довго живу? Бо я люблю сцену. Я люблю людей. Я люблю! Як я казала у виставі «Дама без камелії»: «У мене, як у Верлена (французький письменник Поль Верлен, – «Главком») – шаленство любові». Я вам всім бажаю шаленства любові. Є у мене такий віршик: «Любов покалічить, якщо на колись відкладемо. І вже не купиш, не позичиш цей ніжний і болісний щем». То я бажаю вам, щоб ваші серця щеміли тільки від кохання. Від великої любові до життя, яке у нас одне», – сказала Ада Роговцева.

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У коментарях користувачі захоплювалися моделлю бренду, відзначали її красу та стиль. Серед зірок, які прокоментували фотосесію, були акторка Даша Трегубова, зірка «Дизель Шоу» Вікторія Булітко та інші. У бренді також пояснили, чому обрали саме Аду Роговцеву. За їхніми словами, акторка є прикладом краси, що виходить за межі можливого. Вона демонструє досвід, гідність і любов до життя, а також надихає інших своєю силою, щирістю, мудрістю та любов’ю до життя.

Нагадаємо, «Главком» розповідав про найяскравіші ролі Ади Роговцевої. Народна артистка 19 липня відзначила 89-річчя. Ада Роговцева народилася я 16 липня 1937 року в місті Глухів Чернігівської області. З юних років майбутня зірка кіно мріяла стати журналісткою, однак вона все ж обрала театральний інститут. Акторка закінчила Київський театральний інститут імені Івана Карпенка-Карого.

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Теги: модель Ада Роговцева мода акторка

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