Виступав проти війни в Україні. Трагічно загинув відомий режисер Юрій Бутусов

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Юрій Бутусов загинув у морі
фото: скріншот з відео

Режисер утонув у морі під час відпочинку

Відомий російський режисер Юрій Бутусов, який виступав против війни в Україні, трагично загинув у Болгарії. Йому було 63 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прокремлівське видання РБК.

Режисер загинув на відпочинку з родиною, підтвердив директор Театру імені Вахтангова Кирило Крок. «Він пішов у море купатися, відпочивав з родиною в Болгарії, і була легка буря, не впорався з хвилями, потонув. Ось яка безглузда смерть», – заявив Крок.

Хто такий Юрій Бутусов

Бутусов є одним з найвідоміших російських театральних режисерів, лауреат численних нагород, включаючи премії «Золота Маска» і «Чайка». Він закінчив режисерський факультет Санкт-Петербурзької державної академії театрального мистецтва.

Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
фото: Dmitriy Dubinskiy / wikipedia

З 1996 року на запрошення Владислава Пазі працював режисером у театрі ім. Ленсовета, а другим своїм домом він називав театр «Сатирикон», куди його у 2002 році запросив Костянтин Райкін. Першою постановкою режисера стала п'єса Ежена Іонеско «Макбетт».

Із театром ім. Ленсовета у нього стався конфлікт. На якийсь час він припиняв там працювати, але повернувся і ще кілька років ставив постанови. У березні 2018 року він остаточно звільнився за власним бажанням, вказавши, що адміністративно-менеджерська структура блокує його роботу.

Головним режисером Театру імені Євгена Вахтангова він став у вересні 2018 року. Також Бутусов склав режисерський курс у ГІТІСі. З 2022 року він перебував у Парижі, наступного року працював над виставою «Розенкранц і Гільденстерн мертві» у Вільнюсі, а у 2024 році поставив вистави «Боротьба за престол» у Тронхеймі та «Гоголь. Портрет» у Ризі.

Юрій Бутусов проти війни в Україні

Бутусову було 63 роки. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він покинув свою країну.  Він поїхав до Франції та робив вистави в різних країнах Європі. «Мій переїзд – це спроба залишитися живим», – казав Бутусов в інтерв’ю Ксенії Ларіній.

Він не підтримував дії російського диктатора Володимира Путіна проти України та вважав, що Росію «вразив вірус фашизму».

«Емоційно, ті, хто зараз це підтримують, це така помста. Але жахливо, що вони не розуміють, що це помста собі. Звичайно, знищується Україна, але знищуються й росіяни. Це було заявлено на самому початку», – говорив він.

Нагадаємо, проти війни в Україні виступають й інші відомі російські діячи. Шоумен Максим Галкін публічно підтримував Україну та виступав проти кривавої політики російського диктатора Путіна. Його дружина, Алла Пугачова, тривалий час мовчала щодо своєї позицій, але зіркова родина переїхала з РФ в Ізраїль.

Пізніше примадона відповіла хейтерам, які вилили багато бруду на неї та її родину через їхню позицію щодо російського вторгнення до України: «Саме вас я назвала рабами і холопами, народ у цьому випадку ні до чого, він заручник нинішньої ситуації. Я люблю його і жалію, а ви своїми хамськими висловлюваннями на мою адресу, абсурдними вигадками та нахабною брехнею намагаєтеся відштовхнути від мене людей, для яких я все життя жила та співала, жертвувала своїм здоров'ям та особистим життям», – говорила вона.

Також проти війни виступає лідер гурту «Машина часу» Андрій Макаревич. Він покинув Росію, переїхавши до Израїлю. Музикант активно підтримує українців та часто сміється над кремлівськими пропагандистами.

Теги: шоубіз

