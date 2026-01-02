Головна Скотч Шоу-біз
Легенді українського театру Галині Яблонській виповнилося 98 років

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Галині Яблонській 2 січня 2026 року виповнюється 98 років
фото з відкритих джерел

Більшу частину свого життя Галина Яблонська віддала театру

Українській акторці, сценаристці та режисерці Галині Яблонській 2 січня 2026 року виповнюється 98 років. 88 років свого життя акторка присвятила театру, 72 роки вона віддала роботі у Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка. Про неймовірний шлях Галини Яблонської розповідає «Главком».

Галина Яблонська народилася в Умані. Зростала у родині акторів, тому вже у шість років вона вперше вийшла на сцену, де зіграла епізодичну роль у Вінницькому театрі, де грали її батьки. А вже у вісім років виконала головну роль у виставі «Хатина дядька Тома».

Акторську освіту Галина Яблонська здобула у Дніпропетровському театральному училищі. Після чого професійний досвід отримувала на практиці, граючи ролі в різних театрах. Зокрема, вона виступала у театрах Проскурова, Кам'янця-Подільського, Могилів-Подільського, Вінниці та Дніпра.

Більшу частину свого життя Галина Яблонська віддала театру
фото: Facebook

Однією з головних ролей акторки визначають її роботу у виставі «Самотня леді». Там вона зіграла роль літньої акторки Лесі Богданівни. Завдяки цій ролі акторка стала Лавреаткою мистецької премії «Київ». Крім театру, Галина Яблонська багато років працювала на телебаченні та радіо. Вона була дикторкою проєкту «Театр перед мікрофоном».

У 2016 році Галина Яблонська увійшла до «Національного реєстру рекордів України», вона встановила рекорд – «Найтриваліший період виступу на театральній сцені – 83 роки». До того ж Галина Яблонська у травні 2021 року отримала іменну відзнаку на Алеї зірок у Києві. Щодо рекордів Галини Яблонської, то у 2020 році відбувся сотий показ вистави «Самотня леді», де понад десять років акторка грає головну роль.

Громадська діяльність Галини Яблонської

Акторка активно підтримує українських військових
фото: Facebook

Робота Галини Яблонської не обмежується роботою у театрі. Свого часу вона займалася активною громадською діяльністю, наприклад організувала широкомасштабні акції перед Референдумом щодо незалежності України. Акторка популяризувала українську мову, очолювала мистецько-просвітницькі проєкти, патріотичні організації тощо.

Галина Яблонська у травні 2021 року отримала іменну відзнаку на Алеї зірок у столиці
фото з відкритих джерел

Також Галина Яблонська заснувала Міжнародну Лігу «Матері і сестри – молоді України», вона є президенткою цієї організації. До того ж у 2007 році Галина Яблонська створила героїчний театр «Пам’ять». Останні десять років Галина Яблонська популярізує нашу мову та творчість Тараса Шевченка. У 2016 році акторка заснувала Міжнародний проєкт-конкурс «Тарас Шевченко єднає народи» за підтримки Національної Ради жінок України. Сьогодні акторка активно підтримує українських військових та відвідує їх у шпиталях.

Найпопулярніші ролі Галини Яблонської у театрі

88 років свого життя акторка присвятила театру
фото з відкритих джерел
  • «Назар Стодоля»
  • «Не судилось»
  • «Фараони»
  • «Безталанна»
  • «Маруся Богуславка»
  • «Макбет»
  • «Шельменко-денщик»
  • «Самотня леді»
  • «Таїна буття»
  • «Сторонні серед нас»
  • «Платон Кречет»

Найкращі ролі Галини Яблонської у кіно

  • «Веселка» – роль Ольги
  • «Безталанна» – роль Софія
  • «Не судилось» – зіграла Катрю Дзвонаривну
  • Поступися місцем – роль Кори
  • «Рим, 17...» – роль героїні Ольги Аркадіївни
  • «Поєдинок» (фільм-вистава)
  • «Геть сором!» – зіграла в епізоді

Раніше «Главком» брав інтерв'ю у народної артистки України Галини Яблонської. Акторка розповіла «Главкому» про своє життя та кар'єру у театрі, довжиною в десятки років. 

Нагадаємо, як «Главком» писав про те, що, 2 січня 2025 року відзначила свій день народження народна артистка України, актриса Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, повний кавалер ордена княгині Ольги, громадська діячка Галина Гілярівна Яблонська. Їй виповнилося 97 років.

Теги: театр день народження акторка

