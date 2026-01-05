Тарас Цимбалюк зробив скандальну заяву про стосунки з переможницею «Холостяка»

Актор зізнався, що не відчув сильних почуттів до учасниць шоу та радився з продюсерами щодо фінального вибору

Український актор та головний герой «Холостяка 14» Тарас Цимбалюк розповів, що після проєкту не підтримував стосунки з переможницею Надін Головчук, адже під час шоу вони провели разом лише кілька годин і жодна з учасниць не викликала у нього сильних почуттів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю Оkay Eva.

Цимбалюк розповів, що провів з моделлю не так багато часу на реаліті. Тому після фіналу вони почали ближче знайомитися одне з одним.

«Ми не так багато часу провели разом. От реально, якщо порахувати по годинам, то це годин 15 я провів з Надін разом в проєкті. 15 годин, зрозуміло, що під пильним керівництвом, наглядом камер і продюсерів, людина, як не крути, не може бути собою на 100%. Навіть на 50% бути собою їй тяжкувато. Ми закінчили проєкт. У нас була загальна така, як це називають кіношники, шапка, де всі святкують завершення зйомок. От і ми просто знайомилися ближче, ми розмовляли, сміялися», – наголосив Тарас в інтерв'ю Okay Eva.

Цимбалюк також зізнався, що після фіналу вони з Надін роз'їхалися. Деякий час пара намагалася підтримувати спілкування, але згодом разом вирішили, що цього замало.

Тарас Цимбалюк про стосунки з Надін після «Холостяка» фото з відкритих джерел

«Були переписки, вони були такі альтернативні: «Привіт, як твої справи?». Там їх було не так багато. Я вирішив написати їй, що немає сенсу витрачати час одне одного і на цьому треба все закінчити. І ми збіглися у взаємності, що дійсно це абсолютно не має ніякого сенсу», – наголосив актор.

Також Тарас Цимбалюк розповів, що радився щодо вибору переможниці із продюсерами шоу, а коли дівчат залишилось троє, йому було «все одно» з кого вибирати.

За словами Тараса Цимбалюка, він ішов на проєкт, аби «розвивати українське телебачення», однак за кожен знімальний день йому платили як за зйомки в повнометражному кіно.

Він стверджує, що телеканал СТБ узагалі не врахував його побажання щодо дівчат, деяких із яких йому було навіть не цікаво слухати. На запитання ведучої Єви Коршик, чому він не обрав улюбленицю глядачів, модель із Хмельницького Ірину Пономаренко, актор відповів, що коли дівчат залишилось троє – Ірина, Анастасія Половинкіна та Надін Головчук – йому було все одно, хто пройде далі, тому він радився із продюсерами.

«Я не відчув, що може будь з ким скластися метч в цілому на проєкті. І коли зʼявилася трійка дівчат, з якими більш-менш складалося спілкування, а тільки виключно ось за таким критерієм ця градація відбувалася, то ми з продюсерами сіли, і я говорю: давайте порадимося, бо я не знаю, в мене глухий вже кут, ви тут як досвідчені люди, порадьте мені, бо мені абсолютно все одно, хто наступним повинен покинути проєкт», – розповів він.

За словами Тараса Цимбалюка, жодна з учасниць проєкту не викликала в нього сильних почуттів, тому він не планував будувати з ними стосунки. Щодо переможниці, то він розповів, що на проєкті вони спілкувалися загалом годин 15, а після проєкту лише списувались в соцмережах. Потім він їй написав, що немає сенсу далі продовжувати це спілкування.

Також він додав, що після проєкту перепросив у Анастасії Половинкіної, в якої під час шоу справді виникли до нього почуття.

Додамо, що на постшоу Надін Головчук та Тарас Цимбалюк повідомили, що вони не разом, хоча після шоу продовжували нібито будувати стосунки. Переможниця заявила, що вона емоційно виснажена після проєкту.

Нагадаємо, увечері в п'ятницю, 17 жовтня, відбулася прем'єра нового сезону романтичного реаліті-шоу «Холостяк», під час якого спробує знайти кохання український актор Тарас Цимбалюк. Перший випуск не обійшовся без курйозів, невеликих перепалок між дівчатами, а також яскравих образів учасниць.