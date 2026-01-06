Нацвідбір на Євробачення-2026: оголошено дату фіналу
Співаки змагатимуться за можливість представляти Україна на міжнародному пісенному конкурсі у Відні
Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 7 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».
Під час фінального шоу буде проведено збір коштів на протезування українських ветеранів і постраждалих від війни.
Нагадаємо, що у грудні 2025 року стали відомі фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2026. Це переможниці відбору Jerry Heil (у 2024 році з alyona alyona) та Monokate (у 2020 році у складі гурту Go_A), фіналісти тогорічного відбору Molodi, учасник попередніх національних відборів Laud, нові виконавці Leléka, Mr. Vel, Valeriya Force, «ЩукаРиба», а також The Elliens, у складі яких фронтвумен є представниця України на Дитячому Євробаченні-2021 Олена Усенко.
Раніше повідомлялося, що організатор конкурсу офіційно розпочав процес відбору десятого учасника фіналу, провівши жеребкування кандидатів на останнє вакантне місце.
Доля вибору вже третій рік опиниться в руках українських глядачів. Раніше статус «дикої карти» отримували Anka (Відбір-2024, восьме місце у фіналі) та Fiїnka (Відбір-2025, пʼяте місце у фіналі).
Список артистів, за яких українці зможуть віддати свій голос у січні через мобільний застосунок «Дія», виглядає таким чином:
- Khayat;
- Karyotype;
- Mon Fia;
- Anstay;
- Марта Адамчук;
- OKS.
Повний склад учасників фіналу стане відомий до 15 січня 2026 року, а саме шоу, де визначать представника України, заплановане на лютий. Переможця, який представлятиме Україну у Відні, обиратимуть шляхом поєднання балів від професійного журі та глядацького голосування.
