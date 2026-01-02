Melovin заявив про завершення кар'єри

Melovin зауважив, що хоче витрачати більше часу для себе

Melovin: Це не про втечу і не про крапку

Український співак Melovin заявив, що завершить карʼєру у 2027 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис артиста.

«Останній час я часто ловлю себе на думці, що живу швидше за себе. Музика, сцена, люди, очікування – усе це було і залишається важливою частиною мого шляху. Це мій прайм, мій досвід, моя вдячність. Але змінюється не лише час. Змінююсь і я. Зараз мені важливо побути в іншому фокусі. Побути для себе. Для своїх батьків. Для коханої людини. Без шуму. Без постійної присутності «онлайн», – наголосив співак.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений 𝗠𝗘́𝗟𝗢𝗩𝗜𝗡 🇺🇦 (@melovin_official)

Melovin додав: «Це не про втечу і не про крапку. Це про чесність із собою. Я зрозумів, що не можна жити в тому ж ритмі, коли внутрішнє відчуття вже інше. І що пауза – інколи єдиний спосіб повернути сенс».

До слова, український співак Костянтин Бочаров (Melovin) у соцмережах виставив фотографії, де його партнер – інструктор та парамедик ЗСУ Петро Злотя – зробив йому пропозицію руки та серця. Освідчення відбулося на Майдані Незалежності у Києві.

Раніше співак Melovin озвучив суму, яку витрачає для життя в столиці. 28-річний уродженець Одеси також розповів, на що витрачає найбільше.