Українські зірки показали, як вони відсвяткували Водохреще 2026 (фото)

Зірки українського шоубізнесу показалися у крижаних басейнах та водоймах на Водохреще

6 січня 2026 року в Україні святкують свято Водохреще. Українські зірки поділилися у соцмережах, як вони його відзначили. Про це розповідає «Главком».

Однією з українських зірок, яка зайшла на Водохреще у холодну воду була Наталя Могилевська. Співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram, тим як вона наважилася стрибнути в крижану водойму. Також артистка звернулася до українців та привітала їх зі святом Водохреще. «Зі святом Водохреща, друзі! Хто підтримує традицію купання? Нехай свята вода дарує здоров’я, а в душі завжди панує спокій», – написала співачка.

Наталя Могилевська показала, як відствяткувала Водохреще фото: Іnstagram/nataliya_mogilevskaya

Також на Водохреще показалася у Instagram сторис співачка Тіна Кароль. Вона не купалася у крижаній воді, але вийшла на подвір’я у бордовому комбінезоні з відкритими руками, плечима та декольте. Тіна Кароль обтерла руки та обличчя снігом. До слова, співачка була у шапці.

Тіна Кароль обтерлася снігом на Водохреще фото: Іnstagram/tina_karol

Також Водохреще відзначила акторка Наталка Денисенко. Вона зайшла та скупалася у крижаному басейні готелю, де відпочивала. Денисенко зайшла у воду та присіла декілька разів. Потім акторка постояла на холоді деякий час.

Своє відео Наталка Денисенко прокоментувала так: «Недарма такий ритуал придумали на свято Водохреща! Після такого викиду адреналіну стан став ясніше, легше вдячність ллється любов’ю зсередини».

Акторка Наталка Денисенко зайшла у крижаний басейн на Водохреще фото: Іnstagram/natalka_denisenko

Ще одна українська акторка Анна Саліванчук привітала українців зі святом Водохреще. Вона також скупалася у крижаному басейні. Зірка показалася на кадрах у білому купальнику та рушником на голові.

Анна Саліванчук доповнила своє відео гарним привітанням та розповіла про це свято Водохреще. «Богоявлення, або Явлення, Епіфанія – подія під час хрещення Ісуса Христа в річці Йордан, у якій Христос об'являє себе людям як Месію і Спасителя. Вітаю вас з великим днем – з Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб ви, вмиваючись святою водою, змили з себе все погане, все зайве, зігріли душу і тіло. Нехай це зігріваюче душу свято подарує вам міцне здоров'я і ясні, чисті думки!», – написала Анна Саліванчук.

Анна Саліванчук також скупалася у крижаному басейні на Водохреще фото: Іnstagram/salivanchuk.anna

Нагадаємо, як кореспонденти «Главкому» повідомляли про те, як кияни святкують Водохреще-2026. Цьогоріч комунальники підготували 12 місць для купання. Вважається, що цього дня вода набуває цілющих властивостей, тому віряни традиційно масово занурюються в ополонку.

Раніше «Главком» розповідав про дату, історію, традиції, прикмети та заборони свята Водохреще, яке є одним з найважливіших церковних свят – у цей день віряни відзначають хрещення Ісуса Христа в річці Йордан та його явлення народу як Спасителя та Месії.