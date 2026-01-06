Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Українські зірки показали, як вони відсвяткували Водохреще 2026 (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Українські зірки поділилися у соцмережах, як вони відсвяткували Водохреще
фото: Іnstagram/natalka_denisenko

Зірки українського шоубізнесу показалися у крижаних басейнах та водоймах на Водохреще

6 січня 2026 року в Україні святкують свято Водохреще. Українські зірки поділилися у соцмережах, як вони його відзначили. Про це розповідає «Главком».

Однією з українських зірок, яка зайшла на Водохреще у холодну воду була Наталя Могилевська. Співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram, тим як вона наважилася стрибнути в крижану водойму. Також артистка звернулася до українців та привітала їх зі святом Водохреще. «Зі святом Водохреща, друзі! Хто підтримує традицію купання? Нехай свята вода дарує здоров’я, а в душі завжди панує спокій», – написала співачка.

Наталя Могилевська показала, як відствяткувала Водохреще
Наталя Могилевська показала, як відствяткувала Водохреще
фото: Іnstagram/nataliya_mogilevskaya
Наталя Могилевська показала, як відствяткувала Водохреще
Наталя Могилевська показала, як відствяткувала Водохреще
фото: Іnstagram/nataliya_mogilevskaya

Також на Водохреще показалася у Instagram сторис співачка Тіна Кароль. Вона не купалася у крижаній воді, але вийшла на подвір’я у бордовому комбінезоні з відкритими руками, плечима та декольте. Тіна Кароль обтерла руки та обличчя снігом. До слова, співачка була у шапці.

Тіна Кароль обтерлася снігом на Водохреще
Тіна Кароль обтерлася снігом на Водохреще
фото: Іnstagram/tina_karol
Тіна Кароль обтерлася снігом на Водохреще
Тіна Кароль обтерлася снігом на Водохреще
фото: Іnstagram/tina_karol

Також Водохреще відзначила акторка Наталка Денисенко. Вона зайшла та скупалася у крижаному басейні готелю, де відпочивала. Денисенко зайшла у воду та присіла декілька разів. Потім акторка постояла на холоді деякий час.

Своє відео Наталка Денисенко прокоментувала так: «Недарма такий ритуал придумали на свято Водохреща! Після такого викиду адреналіну стан став ясніше, легше вдячність ллється любов’ю зсередини».

Акторка Наталка Денисенко зайшла у крижаний басейн на Водохреще
Акторка Наталка Денисенко зайшла у крижаний басейн на Водохреще
фото: Іnstagram/natalka_denisenko
Акторка Наталка Денисенко зайшла у крижаний басейн на Водохреще
Акторка Наталка Денисенко зайшла у крижаний басейн на Водохреще
фото: Іnstagram/natalka_denisenko

Ще одна українська акторка Анна Саліванчук привітала українців зі святом Водохреще. Вона також скупалася у крижаному басейні. Зірка показалася на кадрах у білому купальнику та рушником на голові.

Анна Саліванчук доповнила своє відео гарним привітанням та розповіла про це свято Водохреще. «Богоявлення, або Явлення, Епіфанія – подія під час хрещення Ісуса Христа в річці Йордан, у якій Христос об'являє себе людям як Месію і Спасителя. Вітаю вас з великим днем – з Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб ви, вмиваючись святою водою, змили з себе все погане, все зайве, зігріли душу і тіло. Нехай це зігріваюче душу свято подарує вам міцне здоров'я і ясні, чисті думки!», – написала Анна Саліванчук.

Анна Саліванчук також скупалася у крижаному басейні на Водохреще
Анна Саліванчук також скупалася у крижаному басейні на Водохреще
фото: Іnstagram/salivanchuk.anna
Анна Саліванчук також скупалася у крижаному басейні на Водохреще
Анна Саліванчук також скупалася у крижаному басейні на Водохреще
фото: Іnstagram/salivanchuk.anna

Нагадаємо, як кореспонденти «Главкому» повідомляли про те, як кияни святкують Водохреще-2026. Цьогоріч комунальники підготували 12 місць для купання. Вважається, що цього дня вода набуває цілющих властивостей, тому віряни традиційно масово занурюються в ополонку.

Раніше «Главком» розповідав про дату, історію, традиції, прикмети та заборони свята Водохреще, яке є одним з найважливіших церковних свят – у цей день віряни відзначають хрещення Ісуса Христа в річці Йордан та його явлення народу як Спасителя та Месії. 

Читайте також:

Теги: співачка свято водохреща водохреще акторка шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

25 грудня – Різдво Христове
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 2025, 16:05
Віряни відзначають Зачаття Пресвятої Богородиці
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 2025, 08:17
12 грудня відзначають День Сухопутних військ
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
12 грудня, 2025, 07:00
19 грудня – День адвокатури
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 2025, 00:38
Яке релігійне свято відзначається 12 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 грудня 2025: традиції та молитва
11 грудня, 2025, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 17 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 грудня 2025: традиції та молитва
16 грудня, 2025, 22:00
Миколай Сєрга презентує кліп на пісню «Бога тінь»
«Культурні сили» презентували кліп на пісню Миколая Сєрги «Бога тінь» (відео)
25 грудня, 2025, 13:48
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 2025, 00:00
Євген Хмара поділився спогадами зі свого дитинства.
Піаніст Євген Хмара зізнався, що у дитинстві спав під столом через батькове хобі
30 грудня, 2025, 13:19

Шоу-біз

Українські зірки показали, як вони відсвяткували Водохреще 2026 (фото)
Українські зірки показали, як вони відсвяткували Водохреще 2026 (фото)
Нацвідбір на Євробачення-2026: оголошено дату фіналу
Нацвідбір на Євробачення-2026: оголошено дату фіналу
Тарас Цимбалюк зробив скандальну заяву про стосунки з переможницею «Холостяка»
Тарас Цимбалюк зробив скандальну заяву про стосунки з переможницею «Холостяка»
Melovin заявив про завершення кар'єри
Melovin заявив про завершення кар'єри
Вілл Сміт заперечив звинувачення у сексуальних домаганнях – деталі справи
Вілл Сміт заперечив звинувачення у сексуальних домаганнях – деталі справи
Легенді українського театру Галині Яблонській виповнилося 98 років
Легенді українського театру Галині Яблонській виповнилося 98 років

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua