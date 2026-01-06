Українські зірки показали, як вони відсвяткували Водохреще 2026 (фото)
Зірки українського шоубізнесу показалися у крижаних басейнах та водоймах на Водохреще
6 січня 2026 року в Україні святкують свято Водохреще. Українські зірки поділилися у соцмережах, як вони його відзначили. Про це розповідає «Главком».
Однією з українських зірок, яка зайшла на Водохреще у холодну воду була Наталя Могилевська. Співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram, тим як вона наважилася стрибнути в крижану водойму. Також артистка звернулася до українців та привітала їх зі святом Водохреще. «Зі святом Водохреща, друзі! Хто підтримує традицію купання? Нехай свята вода дарує здоров’я, а в душі завжди панує спокій», – написала співачка.
Також на Водохреще показалася у Instagram сторис співачка Тіна Кароль. Вона не купалася у крижаній воді, але вийшла на подвір’я у бордовому комбінезоні з відкритими руками, плечима та декольте. Тіна Кароль обтерла руки та обличчя снігом. До слова, співачка була у шапці.
Також Водохреще відзначила акторка Наталка Денисенко. Вона зайшла та скупалася у крижаному басейні готелю, де відпочивала. Денисенко зайшла у воду та присіла декілька разів. Потім акторка постояла на холоді деякий час.
Своє відео Наталка Денисенко прокоментувала так: «Недарма такий ритуал придумали на свято Водохреща! Після такого викиду адреналіну стан став ясніше, легше вдячність ллється любов’ю зсередини».
Ще одна українська акторка Анна Саліванчук привітала українців зі святом Водохреще. Вона також скупалася у крижаному басейні. Зірка показалася на кадрах у білому купальнику та рушником на голові.
Анна Саліванчук доповнила своє відео гарним привітанням та розповіла про це свято Водохреще. «Богоявлення, або Явлення, Епіфанія – подія під час хрещення Ісуса Христа в річці Йордан, у якій Христос об'являє себе людям як Месію і Спасителя. Вітаю вас з великим днем – з Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб ви, вмиваючись святою водою, змили з себе все погане, все зайве, зігріли душу і тіло. Нехай це зігріваюче душу свято подарує вам міцне здоров'я і ясні, чисті думки!», – написала Анна Саліванчук.
Нагадаємо, як кореспонденти «Главкому» повідомляли про те, як кияни святкують Водохреще-2026. Цьогоріч комунальники підготували 12 місць для купання. Вважається, що цього дня вода набуває цілющих властивостей, тому віряни традиційно масово занурюються в ополонку.
Раніше «Главком» розповідав про дату, історію, традиції, прикмети та заборони свята Водохреще, яке є одним з найважливіших церковних свят – у цей день віряни відзначають хрещення Ісуса Христа в річці Йордан та його явлення народу як Спасителя та Месії.
