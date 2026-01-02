Вілл Сміт заперечив звинувачення у сексуальних домаганнях – деталі справи

На Вілла Сміта подали позов до суду за сексуальне домагання

Американського актора та співака Вілла Сміта звинуватили у сексуальних домаганнях. 30 грудня до Вищого суду Каліфорнії проти актора та його компанії Treyball Studios Management подав позов музикант Браян Кінг Джозеф. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Браян Кінг Джозеф заявив, що Вілл Сміт «навмисно готував Джозефа до подальшої сексуальної експлуатації». За словами музиканта, це відбувалося після того, як актор запросив його у своє турне в листопаді 2024 року.

Зокрема, чоловік розповів про інцидент, який стався у березні 2025 року в у Лас-Вегасі. Браян Кінг Джозеф стверджує, що тоді співак проник до його номера в готелі, водночас слідів злому не було. Відомо, що існують докази про погрози сексуального насильства та записку з написом «Браяне, я повернуся… тільки ми» та зображеним серцем зі словами «Стоун Ф».

Крім цього, були знайдені серветки, пляшки пива, червоний рюкзак, ліки проти ВІЛ, де були вказані дані невідомої людини, сережки та документи про виписку з лікарні, які також належать іншій особі.

У видані зазначається, що Браян Кінг Джозеф розповів про це адміністації готелю, а також сповістив про інцидент місцеву поліцейську лінію нетермінових випадків. Крім цього, він розповів про це керівництву Вілла Сміта і його врешті звільнили.

Справу прокоментував адвокат Вілла Сміта. «Звинувачення пана Джозефа щодо мого клієнта є хибними, безпідставними та безрозсудними. Їх категорично заперечують, і ми використаємо всі доступні правові засоби, щоб розглянути ці твердження та забезпечити встановлення правди», – заявив він.

Нагадаємо, що нещодавно колишній друг Вілла Сміта Білал Салам подав судовий позов проти його колишньої дружини Джади Пінкетт-Сміт, звинувачуючи її у погрозах та організованій кампанії з очорнення його репутації. Білал Салам стверджує, що конфлікт розпочався у 2021 році під час святкування дня народження Вілла Сміта 25 вересня.

Раніше «Главком» писав, що Вілл Сміт вскочив в халепу з відео під російськомовну пісню. Американська зірка Вілл Сміт виклав на своїй сторінці відео, в якому показав, як нині знімаються кліпи в домашніх умовах. Все би нічого, але актор проілюстрував ролик піснею на російській мові.

Також повідомлялося, як американський актор Вілл Сміт вийшов на сцену церемонії Оскар-2022 і дав ляпаса коміку Крісу Року за невдалий жарт про його дружину. Під час заходу Кріс тицьнув пальцем на Джаду Пінкетт-Сміт і звернув увагу на її облисіння. Комік сказав, що вона могла б зіграти головну роль у фільмі Солдат Джейн через те, що втратила волосся.