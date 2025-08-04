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Український режисер проти американської медіакорпорації НВО: ексклюзивні подробиці конфлікту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Український режисер проти американської медіакорпорації НВО: ексклюзивні подробиці конфлікту
Андрій Приймаченко довів своє авторство, дійшовши згоди з медіакомпанією HBO
фото: Facebook/Андрій Приймаченко

У суді сторони уклали мирову угоду через порушення авторських прав

Український режисер Андрій Приймаченко поділився ексклюзивно з «Главкомом» результатом своєї шестирічної боротьби за авторські права проти американської компанії HBO. Про це йдеться у статті «Главкома» «Українець проти HBO. Скандальна справа щодо серіалу «Чорнобиль» отримала розв’язку».

Спір стосувався уривка, використаного у мінісеріалі «Чорнобиль», виробництва HBO. Автором деяких використаних архівних матеріалів виявився українець Приймаченко. Однак американська компанія запозичила матеріал без згоди автора.

На початку серпня 2025 року Окружний суд Південного округу Нью-Йорка затвердив мирову угоду між Андрієм Приймаченком та медіакомпанією HBO. «На мою думку, занадто голосно буде казати, що це була «перемога в суді», бо переможців і переможених в мирових угодах немає. Це був дуже емоційно та ресурсно виснажливий процес, тож сам факт, що представники HBO з моїми адвокатами дійшли згоди і таким чином визнали порушення – уже було для мене перемогою», – повідомив «Главкому» Андрій Приймаченко.

Згідно з угодою, українець отримав разову фінансову виплату. «Одразу зазначу, що це не ті суми, які більшість собі може уявити у справі такого масштабу. У фінансовому плані у моєму житті нічого кардинально не змінилось», – додав автор.

Режисер зауважив, що в Україні дуже часто складається так, коли автор заявляє про свої авторські права, людину присоромлюють і навіть називають образливими словами. «Для того, аби змінити цю ситуацію, українським авторам потрібно цінувати свою роботу і завжди відстоювати свої права, не зважаючи на розмір і країну походження порушника. Українці мають зрозуміти: щоб у нас знімали свій серіал Chornobyl та розвивалась культура загалом, робота авторів має цінуватись та гідно оплачуватись, як і будь-яка інша робота», – підсумував режисер Андрій Приймаченко.

Нагадаємо, серіал «Чорнобиль» отримав премії на 71-й церемонії вручення нагород в галузі телебачення «Еммі»

Раніше компанія Warner Bros. офіційно оголосила про старт зйомок серіалу про «Гаррі Поттера» у Великій Британії. Реліз доповнено першим фото з майданчика, на якому представлено головного героя у виконанні Домініка Маклафліна. Рона та Герміону зіграють Аластар Стаут та Арабелла Стентон. В образі Хагріда з'явиться Нік Фрост, а Паапа Ессьеду стане новим Северусом Снейпом.

До слова, у Північній Кореї вийшов телесеріал про чиновника, якого разом із сім'єю відправляють із міста до села, щоб покращити виробництво продуктів.

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Теги: кіно серіал

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