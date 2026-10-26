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Віталій Козловський розповів, як підготувався до можливих блекаутів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Віталій Козловський зберігає позитивний настрій на майбутню зиму в Україні
фото: Іnstagram.com/vkozlovsky_music

Віталій Козловський назвав головну річ, яка необхідна українцям узимку

Український співак Віталій Козловський поділився власним досвідом підготовки до зими у столиці. Артист розповів в інтерв’ю Вlik, що він придбав на випадок блекаутів через обстріли інфраструктури з боку РФ взимку. Про це пише «Главком».

За словами Віталія Козловського, він не готовий до зими, так само як й інші українці, оскільки повністю підготуватися до блекаутів і масованих обстрілів узимку неможливо. Однак артист зізнався, що намагається залишатися позитивним та сподіватися на краще.

«Та ніхто зараз до зими нормально не готовий. Живемо в режимі очікування і будемо дивитися, як усе буде проходити. Я налаштовуюся на щось більш позитивне, але будемо бачити», – сказав співак.

Віталій Козловський розповів, як підготувався до можливих блекаутів фото 1
фото: Іnstagram.com/vkozlovsky_music

Водночас Віталій Козловський розповів, чим саме збирається користуватися під час блекаутів та що вже придбав для дому. Зокрема, він має зарядну станцію, купив свічки, лампи тощо. Водночас він додав, що однією з головних речей, яка буде необхідна під час зими, є любов. «Є зарядна станція, свічки, лампочки. І любов так само є – це важливо», – додав артист.

Нагадаємо, український співак Павло Зібров поділився тим, як його родина пристосувалася до тривалих вимкнень електрики через постійні обстріли інфраструктури з боку РФ. Зібров із дружиною Мариною живе під Києвом у заміському будинку. Родина пристосувалася до складних зимових умов завдяки купівлі генератора та наявності сонячних панелей. Водночас співак додав, що в будинку завжди є спосіб, як приготувати їжу і зігрітися.

Нагадаємо, співачка Наталія Могилевська поділилася порадою, як скласти безперебійну лампочку, яка, як стверджує виконавиця, може працювати цілий рік. Такі мінісвітильники у Наталії Могилевської розставлені по всьому будинку та допомагають під час відключень світла.

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Теги: співак

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