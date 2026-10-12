Втік за кордон та змінив стать. Борис Апрель неочікувано зʼявився у новій «Фабриці зірок»

Борис Апрель у 2022 році незаконно перетнув кордон України з Румунією у 2022 році

Співак Борис Апрель, який став відомим завдяки участі в українських телешоу, зокрема й «Фабриці зірок», знову зʼявився на телеекранах. Виконавець показався в новому амплуа перед глядачами. Про це розповідає «Главком».

Борис Апрель взяв участь в оновленому шоу «Фабрика зірок». Він долучився до трансляції дистанційно та представився перед публікою як трансгендерна дівчина Zi Faamelu.

«Давайте знайомитися, мене звати Zi Faamelu. Так, знаю, це вже третє ім’я. Хтось мене пам’ятає як Борис Апрєль, хтось як Зіанджа, і вам, новому поколінню «Фабрики», я хочу побажати саме цього – свободи бути собою, навіть коли ви змінюєтеся», – сказала артистка.

Також Zi Faamelu звернулася до нових учасників «Фабрики зірок» та дала їм настанови. «Беріть від проєкту все: досвід, можливості, сміливість, але не пливіть за течією чужих очікувань. Не бійтеся змінюватися, експериментувати та починати заново. І пам’ятайте, що минуле – це чудовий архів, але жити там не обов’язково», – зазначила вона.

Борис Апрель до змін та в образі Зіанджі фото з відкритих джерел

Борис Апрель розпочав свою кар’єру у 2008 році з участі в шоу «Фабрика зірок-2». Після проєкту він давав сольні концерти та брав участь у телевізійних шоу.

Згодом Борис повернувся на «Фабрику зірок. Суперфінал». Там, за його словами, він зіткнувся з булінгом. Після вибуття з проєкту артист потрапив до лікарні, де йому діагностували нервову анорексію.

У 2014 році Борис Апрєль здійснив камінг-аут і заявив, що є трансгендерною дівчиною. Відтоді вона виступала під ім’ям Ейпріл. У 2018 році співачка взяла участь у шоу «Голос країни» вже як Зіанджа, а у 2020-му змінила псевдонім на Zi Faamelu.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії вона не змогла виїхати з України. Адже офіційно вона не змінювала стать, тож залишалася чоловіком призовного віку та не могла перетнути кордон. Зрештою Zi Faamelu незаконно залишила країну у 2022 році, перепливши річку на кордоні України з Румунією. Нині Zi Faamelu живе в Німеччині.

Нагадаємо, легенди «Фабрики зірок» повернулися на екрани. Колишня ведуча Марія Єфросиніна, знаменитий дует Братів Борисенків та інші міленіали програми знову зʼявлися на екранах під час прайм-шоу «Фабрики зірок» вечір міленіалів. На сцені зазвучали хіти 2000-х років.