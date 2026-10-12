Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Втік за кордон та змінив стать. Борис Апрель неочікувано зʼявився у новій «Фабриці зірок»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Борис Апрель разом зі сценічним імʼям змінив свій образ
фото: Іnstagram.com/zifaamelu

Борис Апрель у 2022 році незаконно перетнув кордон України з Румунією у 2022 році

Співак Борис Апрель, який став відомим завдяки участі в українських телешоу, зокрема й «Фабриці зірок», знову зʼявився на телеекранах. Виконавець показався в новому амплуа перед глядачами. Про це розповідає «Главком».

Борис Апрель взяв участь в оновленому шоу «Фабрика зірок». Він долучився до трансляції дистанційно та представився перед публікою як трансгендерна дівчина Zi Faamelu.

«Давайте знайомитися, мене звати Zi Faamelu. Так, знаю, це вже третє ім’я. Хтось мене пам’ятає як Борис Апрєль, хтось як Зіанджа, і вам, новому поколінню «Фабрики», я хочу побажати саме цього – свободи бути собою, навіть коли ви змінюєтеся», – сказала артистка.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Також Zi Faamelu звернулася до нових учасників «Фабрики зірок» та дала їм настанови. «Беріть від проєкту все: досвід, можливості, сміливість, але не пливіть за течією чужих очікувань. Не бійтеся змінюватися, експериментувати та починати заново. І пам’ятайте, що минуле – це чудовий архів, але жити там не обов’язково», – зазначила вона.

Борис Апрель до змін та в образі Зіанджі
Борис Апрель до змін та в образі Зіанджі
фото з відкритих джерел

Борис Апрель розпочав свою кар’єру у 2008 році з участі в шоу «Фабрика зірок-2». Після проєкту він давав сольні концерти та брав участь у телевізійних шоу.

Читайте також: Хто з українських зірок виїхав за кордон під час війни: список артистів

Згодом Борис повернувся на «Фабрику зірок. Суперфінал». Там, за його словами, він зіткнувся з булінгом. Після вибуття з проєкту артист потрапив до лікарні, де йому діагностували нервову анорексію.

У 2014 році Борис Апрєль здійснив камінг-аут і заявив, що є трансгендерною дівчиною. Відтоді вона виступала під ім’ям Ейпріл. У 2018 році співачка взяла участь у шоу «Голос країни» вже як Зіанджа, а у 2020-му змінила псевдонім на Zi Faamelu.

Втік за кордон та змінив стать. Борис Апрель неочікувано зʼявився у новій «Фабриці зірок» фото 1
фото: Іnstagram.com/zifaamelu

Після початку повномасштабного вторгнення Росії вона не змогла виїхати з України. Адже офіційно вона не змінювала стать, тож залишалася чоловіком призовного віку та не могла перетнути кордон. Зрештою Zi Faamelu незаконно залишила країну у 2022 році, перепливши річку на кордоні України з Румунією. Нині Zi Faamelu живе в Німеччині.

Нагадаємо, легенди «Фабрики зірок» повернулися на екрани. Колишня ведуча Марія Єфросиніна, знаменитий дует Братів Борисенків та інші міленіали програми знову зʼявлися на екранах під час прайм-шоу «Фабрики зірок» вечір міленіалів. На сцені зазвучали хіти 2000-х років.

Читайте також:

Теги: співак шоубіз кордон війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Піддубний виступає на окупованих Росією територіях Донеччини та Луганщини
Співак родом з Києва отримав звання заслуженого артиста «ДНР»
6 жовтня, 18:19
Єва Лонгорія відома за серіалом «Відчайдушні домогосподарки», фільмами «Бруклін 9-9», «Охоронець» та іншими
Голлівудська акторка Єва Лонгорія розповіла, як підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення
6 жовтня, 16:12
Анатолій Анатоліч прокоментував заяви Потапа і Каменських
Відомий ведучий відправив Потапа і Каменських вслід за російським кораблем
5 жовтня, 14:02
Максим Неліпа, Юрій Феліпенко та Володимир Раков загинули на фронті
День захисників та захисниць. Памʼяті зірок-військових, які загинули на фронті
1 жовтня, 16:58
Світлана та Ігор Поклад
Вдова легендарного композитора показала, скільки заробляє на його хітах (фото)
24 вересня, 16:05
Генадій Вітер розповів, якою Ані Лорак є в житті
Відомий український продюсер висловився про повернення Ані Лорак в Україну
23 вересня, 12:58
Сергій Григор’єв-Апполонов заявив, що з повагою ставиться до авторів пісень, які він співає
Російський блогер відповів автору пісні «Одна Калина» на звинувачення у порушенні авторських прав
22 вересня, 17:21
Роман Скорпіон має спільну пісню з Тонею Матвієнко
Відомий співак прокоментував чутки про роман із заміжньою Тонею Матвієнко
22 вересня, 12:05
В’ячеслав Довженко є актором Київського академічного драматичного театру на Подолі
В’ячеславу Довженку – 50. Найвідоміші ролі актора театру та кіно
18 вересня, 11:34

Шоу-біз

Втік за кордон та змінив стать. Борис Апрель неочікувано зʼявився у новій «Фабриці зірок»
Втік за кордон та змінив стать. Борис Апрель неочікувано зʼявився у новій «Фабриці зірок»
Зірка «Кварталу 95» висміяла скляні зупинки у Києві (відео)
Зірка «Кварталу 95» висміяла скляні зупинки у Києві (відео)
Ігор Ласточкін підкорив мережу танцем на фронті (відео)
Ігор Ласточкін підкорив мережу танцем на фронті (відео)
Ксенія Мішина пошкодила нове авто за 5 млн грн (фото)
Ксенія Мішина пошкодила нове авто за 5 млн грн (фото)
Горбунов і Осадча посадили своїх синів за крісла суддів «Голосу країни» (фото)
Горбунов і Осадча посадили своїх синів за крісла суддів «Голосу країни» (фото)
«Мені не соромно». Олена Шоптенко відповіла на хейт через третій шлюб
«Мені не соромно». Олена Шоптенко відповіла на хейт через третій шлюб

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
211K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
83K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
Сьогодні, 14:26
В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua