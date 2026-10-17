Репер-військовий Ярмак похрестив новонародженого сина

Маленький Святослав на руках у хрещеного

Хрещеним батьком маленького Святослава став давній колега музиканта

Український репер і військовослужбовець Ярмак, справжнє ім’я якого Олександр Ярмак, похрестив новонародженого сина. Хрещеним батьком для малюка став давній колега репера шоумен Женя Янович. Він і поділився новиною в своєму Instagram, інформує «Главком».

Женя Янович зізнався, що хрещення двомісячного Святослава відбулось 16 жовтня. Зокрема, він показав декілька кадрів з таїнства. На одному з фото ведучий тримав маленького Святослава на руках, поки отець проводив обряд хрещення. На іншому знімку Янович вже позував разом із Ярмаком.

«Є місце світлу. Учора (16 жовтня, – ред.) став хрещеним батьком Святослава Олександровича», – поділився шоумен.

Також Женя Янович згадав серіал «Як закалявся стайл», в якому вони з Олександром Ярмаком грали найкращих друзів. Як зазначив шоумен, знадобилось 13 років, аби міцна дружба переросла у кумівство.

«Від «Саня, я порішав» і «Гусь, ти дебіт» до «Куме, вітаю вас!» якихось 13 років», – пожартував ведучий.

Раніше повідомлялося, що український співак та військовослужбовець Олександр Ярмак, відомий за псевдонімом Yarmak, вдруге став батьком. Хлопчик зʼявився на світ 24 серпня, у День Незалежності України. Співак назвав сина Святославом.

Нагадаємо, український репер, військовослужбовець Олександр Ярмак публічно висловив свою критичну позицію щодо відомих зірок шоу-бізнесу, назвавши їх «пристосуванцями» та закликав формувати здорове патріотичне середовище без таких колег.

Також український репер, військовослужбовець Олександр Ярмак публічно висловив свою критичну позицію щодо відомих зірок шоу-бізнесу, назвавши їх «пристосуванцями» та закликав формувати здорове патріотичне середовище без таких колег.