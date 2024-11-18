За чий кошт встановлено пам'ятник Миколі Мозговому? Донька композитора розсекретила ім'я благодійниці

Олена Мозгова влаштувала великий концерт на честь свого батька

Народна артистка, співачка Оксана Білозір виділила кошти на встановлення пам'ятника знаменитому співаку та композитору Миколі Мозговому біля службового входу Палацу мистецтв «Україна». Про це на концерті, присвяченому народному артистові, повідомила його донька, продюсерка Олена Мозгова, передає «Главком».

Пам'ятник Миколі Мозговому біля службового входу Палацу мистецтв «Україна» фото: Олена Мозгова/Facebook

Вечір пам’яті Мозгового відбувся в суботу, 16 листопада, в Палаці «Україна». Відомі митці виконали у нових аранжуваннях найкращі пісні композитора. Зокрема, на концерті виступили Оксана Білозір, Людмила Монастирська, Віктор Павлік, Monatik, Максим Бородін, Геля Зозуля, Melovin, Volkanov, М’ята, Katya Chilly та Фома, Tayanna та інші. Загалом у шоу було 30 номерів під живий оркестр та з хореографічним супроводом.

Оксана Білозір, яка вже не вперше брала участь у вечорі пам’яті Мозгового, переспівала його хіт «Дві орелі».

Зазначимо, що Микола Мозговий був засновником і незмінним головою журі двох міжнародних телевізійних фестивалів: «Пісня буде поміж нас» імені Володимира Івасюка та «Море друзів», в рамках яких проводилися конкурси молодих виконавців сучасної естрадної пісні. Із 1999 року артист завідував кафедрою теорії та методики постановки голосу Інституту мистецтв при Національному педагогічному університеті імені Драгоманова, професор, кандидат наук.

Нагадаємо, 1 вересня 2017 року у Києві біля службового входу Палацу мистецтв «Україна» було урочисто відкрито скульптуру-пам’ятник Миколі Мозговому, який відійшов у засвіти у 2010 році. Ініціатива відкриття пам’ятника значною мірою належить дочці артиста, Олені Мозговій. Бронзовий монумент «народжувався» аж сім років.

До слова, продюсерка Олена Мозгова поділилася архівним записом пісні свого відомого батька, заслуженого артиста України Миколи Мозгового. Продюсерка запевнила, що цю композицію досі ще ніхто не чув.