Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

За чий кошт встановлено пам'ятник Миколі Мозговому? Донька композитора розсекретила ім'я благодійниці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Оксана Білозір взяла участь у вечора пам’яті Мозгового з піснею «Дві орелі»
фото: Оксана Білозір/Instagram

Олена Мозгова влаштувала великий концерт на честь свого батька

Народна артистка, співачка Оксана Білозір виділила кошти на встановлення пам'ятника знаменитому співаку та композитору Миколі Мозговому біля службового входу Палацу мистецтв «Україна». Про це на концерті, присвяченому народному артистові, повідомила його донька, продюсерка Олена Мозгова, передає «Главком»

Пам'ятник Миколі Мозговому біля службового входу Палацу мистецтв «Україна»
Пам'ятник Миколі Мозговому біля службового входу Палацу мистецтв «Україна»
фото: Олена Мозгова/Facebook

Вечір пам’яті Мозгового відбувся в суботу, 16 листопада, в Палаці «Україна». Відомі митці виконали у нових аранжуваннях найкращі пісні композитора. Зокрема, на концерті виступили Оксана Білозір, Людмила Монастирська, Віктор Павлік, Monatik, Максим Бородін, Геля Зозуля, Melovin, Volkanov, М’ята, Katya Chilly та Фома, Tayanna та інші. Загалом у шоу було 30 номерів під живий оркестр та з хореографічним супроводом.

Оксана Білозір, яка вже не вперше брала участь у вечорі пам’яті Мозгового, переспівала його хіт «Дві орелі».

Зазначимо, що Микола Мозговий був засновником і незмінним головою журі двох міжнародних телевізійних фестивалів: «Пісня буде поміж нас» імені Володимира Івасюка та «Море друзів», в рамках яких проводилися конкурси молодих виконавців сучасної естрадної пісні. Із 1999 року артист завідував кафедрою теорії та методики постановки голосу Інституту мистецтв при Національному педагогічному університеті імені Драгоманова, професор, кандидат наук.

Нагадаємо, 1 вересня 2017 року у Києві біля службового входу Палацу мистецтв «Україна» було урочисто відкрито скульптуру-пам’ятник Миколі Мозговому, який відійшов у засвіти у 2010 році. Ініціатива відкриття пам’ятника значною мірою належить дочці артиста, Олені Мозговій. Бронзовий монумент «народжувався» аж сім років.

До слова, продюсерка Олена Мозгова поділилася архівним записом пісні свого відомого батька, заслуженого артиста України Миколи Мозгового. Продюсерка запевнила, що цю композицію досі ще ніхто не чув.

Читайте також:

Теги: Оксана Білозір пам'ятник співак народний артист

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оля Полякова виконала хіт Ірини Білик «Ти мій»
Оля Полякова вразила виконанням пісні Ірини Білик (відео)
25 жовтня, 14:21
Щасливий татусь та його діточки
Відомий музикант став татусем двійнят
26 жовтня, 21:22
Зі служби Сергія комісували через проблеми зі здоров'ям
Оперний співак 13 місяців провів на фронті: історія ветерана з Дніпра
20 жовтня, 17:07
Юрій та його кохана Валерія познайомилися два роки тому, і відтоді їх любов тільки міцнішала
Київські рятувальники відзначили радісну подію
27 жовтня, 19:24
Сім'я фронтмена гурту «Мандри» перебуває в Іспанії, яка зараз потерпає від негоди
Родина українського артиста потрапила в епіцентр стихії в Іспанії
30 жовтня, 22:25
Оксана Білозір на тлі будівлі Сенату США
Чому американці обрали Трампа? Народна артистка України знайшла шокуюче пояснення
7 листопада, 16:11
Знесений пам'ятник Пушкіну у Кривому Розі
У Кривому Розі демонтовано пам’ятники Пушкіну та Лермонтову
15 листопада, 13:21
Монатік та оперна діва виконали хіти Миколи Мозгового. Як це було: фото та відео з Палацу «Україна»
Монатік та оперна діва виконали хіти Миколи Мозгового. Як це було: фото та відео з Палацу «Україна»
Вчора, 22:05
Олександру Злотнику – 76. Біографія видатного українського композитора
Олександру Злотнику – 76. Біографія видатного українського композитора
15 листопада, 10:36

Шоу-біз

За чий кошт встановлено пам'ятник Миколі Мозговому? Донька композитора розсекретила ім'я благодійниці
За чий кошт встановлено пам'ятник Миколі Мозговому? Донька композитора розсекретила ім'я благодійниці
Монатік та оперна діва виконали хіти Миколи Мозгового. Як це було: фото та відео з Палацу «Україна»
Монатік та оперна діва виконали хіти Миколи Мозгового. Як це було: фото та відео з Палацу «Україна»
Народна артистка України дала концерт у Японії (відео)
Народна артистка України дала концерт у Японії (відео)
Melovin влаштував черговий гей-маніфест. Співак звернувся зі сцени до коханого (відео)
Melovin влаштував черговий гей-маніфест. Співак звернувся зі сцени до коханого (відео)
Утік і заробляє на російськомовних піснях. Музичний оглядач викрив Сергія Бабкіна
Утік і заробляє на російськомовних піснях. Музичний оглядач викрив Сергія Бабкіна
Лілія Сандулеса привітала маму з ювілеєм
Лілія Сандулеса привітала маму з ювілеєм

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Командир Грузинського легіону, який воює в Україні, попередив про небезпеку
104K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 листопада 2024
32K
Перший постріл й одразу влучання. Повітряні сили ЗСУ показали військову, яка збила крилату ракету
24K
Азовець розповів, як його катував у полоні земляк із Харкова
7857
Коксівне вугілля Покровська має залишатися під контролем України – Bloomberg

Новини

Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Сьогодні, 06:00
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 09:29
Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно з проясненнями та без дощу: прогноз погоди на 17 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua