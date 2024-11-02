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Історик української естради розказав історію створення легендарного хіта «Минає день»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Пісня «Минає день» виконував Микола Мозговий
колаж: Суспільне

Юрій Рибчинський вважає, що пісню «Минає день, минає ніч» найкраще виконували Микола Мозговий та Софія Ротару

Легендарний хіт «Минає день, минає ніч», написаний поетом Юрієм Рибчинським і композитором, співаком Миколою Мозговим, має глибоку і зворушливу історію. Ідея пісні народилася в 1980 році, коли двоє друзів зустрілися на Бессарабському ринку в Києві. Про це розповів історик української естради Михайло Маслій.

«Ми зналися довгі роки. Для Миколи (Мозгового, – «Главком») взірцевою завжди залишалася творчість Володимира Івасюка. Тому недаремно він з успіхом організовував і успішно проводив у Чернівцях Пісенний конкурс імені Володимира Івасюка, хоча уже й сам був знаним композитором і міг робити конкурс власних творів», – твердить Юрій Рибчинський.

Поет розповів, що у 1980 році на Бессарабському ринку столиці України зустрівся з Миколою Мозговим. Вони взяли по стакану молдавського вина і сіли на лавку.

«Був теплий погожий день. Микола перше, що запитав: «Маєш зі собою щось?» Малося на увазі, щось свіже, народжене з того, що ніхто ще не бачив і не чув. А я й справді мав у кишені вірша «Минає день, минає ніч», у якому був уже написаний заспів і приспів. І я йому його дав. І вже на лавці, за черговим ковтком вина, Микола почав співати. У Мозгового мелодія народилася відразу», – зауважив поет.

Юрій Рибчинський зазначив, що Микола Мозговий добре співав, але вони вирішили, що найкраще цю пісню виконає співачка Софія Ротару: «Треба сказати, що сам Микола дуже добре співав «Минає день, минає ніч». До останніх своїх днів... Це була одна з найкращих його пісень. Проте ми того ж дня зійшлися в бажанні, що найкраще цю пісню може виконати Софія Ротару. І не випадково. Адже це була присвята Володі Івасюку, і звісно, краще жіночого голосу Соні, яка співала 22 пісні Володі, і найкращі його творіння чують і впізнають з її голосу, ніхто інший не зміг би зробити».

Поет розповів, що під час запису пісні в студії Ротару співала з надзвичайною емоційністю, і вже після першого дубля було зрозуміло, що вона вклала у виконання всю душу.

«Коли записували у студії «Минає день, минає ніч», добре пам’ятаю, як стоячи за склом Соня запитала: «Які побажання?», я відповів: «Коли будеш співати, думай про Володю». Він тебе любив, зрештою, ми тебе всі любили — і Івасюк, і Василь Зінкевич, і я... Важко навіть уявити, хто би тебе не міг полюбити. Адже це було би ненормально. А життя склалося так, що Володя, мабуть, жодного разу тобі не освідчувався в коханні, адже знав, що ти однолюб і твій Толік Євдокименко затьмарив усіх нас. Ти ж була зайнята і на тебе ніхто не зазіхав. Але всі пісні, написані Володею, й були тим освідченням у коханні тобі єдиній», – зауважив поет.

Юрій Рибчинський додав, що пісня «Минає день, минає ніч» звучала з найрізноманітніших пісенних конкурсів та фестивалів: «Нехай не ображаються інші, так, як співає Софія Ротару, і так, як її співав Микола Мозговий, до цього рівня ніхто дотягнутися так і не зміг. Хтозна чи колись комусь це вдасться...».

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Теги: музика Юрій Рибчинський пісня музикант

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