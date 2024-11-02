Історик української естради розказав історію створення легендарного хіта «Минає день»

Юрій Рибчинський вважає, що пісню «Минає день, минає ніч» найкраще виконували Микола Мозговий та Софія Ротару

Легендарний хіт «Минає день, минає ніч», написаний поетом Юрієм Рибчинським і композитором, співаком Миколою Мозговим, має глибоку і зворушливу історію. Ідея пісні народилася в 1980 році, коли двоє друзів зустрілися на Бессарабському ринку в Києві. Про це розповів історик української естради Михайло Маслій.

«Ми зналися довгі роки. Для Миколи (Мозгового, – «Главком») взірцевою завжди залишалася творчість Володимира Івасюка. Тому недаремно він з успіхом організовував і успішно проводив у Чернівцях Пісенний конкурс імені Володимира Івасюка, хоча уже й сам був знаним композитором і міг робити конкурс власних творів», – твердить Юрій Рибчинський.

Поет розповів, що у 1980 році на Бессарабському ринку столиці України зустрівся з Миколою Мозговим. Вони взяли по стакану молдавського вина і сіли на лавку.

«Був теплий погожий день. Микола перше, що запитав: «Маєш зі собою щось?» Малося на увазі, щось свіже, народжене з того, що ніхто ще не бачив і не чув. А я й справді мав у кишені вірша «Минає день, минає ніч», у якому був уже написаний заспів і приспів. І я йому його дав. І вже на лавці, за черговим ковтком вина, Микола почав співати. У Мозгового мелодія народилася відразу», – зауважив поет.

Юрій Рибчинський зазначив, що Микола Мозговий добре співав, але вони вирішили, що найкраще цю пісню виконає співачка Софія Ротару: «Треба сказати, що сам Микола дуже добре співав «Минає день, минає ніч». До останніх своїх днів... Це була одна з найкращих його пісень. Проте ми того ж дня зійшлися в бажанні, що найкраще цю пісню може виконати Софія Ротару. І не випадково. Адже це була присвята Володі Івасюку, і звісно, краще жіночого голосу Соні, яка співала 22 пісні Володі, і найкращі його творіння чують і впізнають з її голосу, ніхто інший не зміг би зробити».

Поет розповів, що під час запису пісні в студії Ротару співала з надзвичайною емоційністю, і вже після першого дубля було зрозуміло, що вона вклала у виконання всю душу.

«Коли записували у студії «Минає день, минає ніч», добре пам’ятаю, як стоячи за склом Соня запитала: «Які побажання?», я відповів: «Коли будеш співати, думай про Володю». Він тебе любив, зрештою, ми тебе всі любили — і Івасюк, і Василь Зінкевич, і я... Важко навіть уявити, хто би тебе не міг полюбити. Адже це було би ненормально. А життя склалося так, що Володя, мабуть, жодного разу тобі не освідчувався в коханні, адже знав, що ти однолюб і твій Толік Євдокименко затьмарив усіх нас. Ти ж була зайнята і на тебе ніхто не зазіхав. Але всі пісні, написані Володею, й були тим освідченням у коханні тобі єдиній», – зауважив поет.

Юрій Рибчинський додав, що пісня «Минає день, минає ніч» звучала з найрізноманітніших пісенних конкурсів та фестивалів: «Нехай не ображаються інші, так, як співає Софія Ротару, і так, як її співав Микола Мозговий, до цього рівня ніхто дотягнутися так і не зміг. Хтозна чи колись комусь це вдасться...».