Оперний співак 13 місяців провів на фронті: історія ветерана з Дніпра

Попри поганий зір, Сергій Гаврилов тримав оборону на Харківському, Донецькому та Луганському напрямках

Сергій Гаврилов – ветеран війни. 13 місяців чоловік був військовослужбовцем 128-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України. В цивільному житті Сергій 18 років співав у Дніпровському академічному театрі опери та балету. Про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Незадовго до початку вторгнення РФ чоловік звільнився і почав надавати приватні уроки. А згодом став на захист України. Попри поганий зір, Сергій тримав оборону на Харківському, Донецькому та Луганському напрямках.

Нині Сергій Гаврилов українськими піснями підтримує бойовий дух побратимів – разом із культурним десантом їздить до військових. Чоловік розповів, співає з шести років. Навіть під час строкової служби був у ансамблі армії. Згодом вивчився в академії й став оперним співаком. 18 років Сергій виступав на сцені театру опери та балету у Дніпрі.

«Психологічно це дуже важко, фізично це дуже важко. Хоч і кажуть: «Ай, та що там співати» – це дуже важко. Ти один, перед тобою оркестр, а там ще глядачі, але мені було просто – я нікого не бачив», – пояснив чоловік.

Театральну кар’єру співакові довелося завершити за декілька років до початку повномасштабної війни через проблеми із зором. А після 24 лютого 2022-го трапилося взяти до рук зброю, розповів Сергій. Пригадує: в перший день великої війни пішов до військкомату.

«У мене був урок вранці з дівчиною, і вона каже, що чула, як над її будинком пролітала ракета. Я сказав: «Наташка, я йду, я не можу, так не буває», – додав чоловік.

Сергій став оператором протитанкових ракетних комплексів. Разом із побратимами стояли на Харківському, Луганському та Донецькому напрямках. Його позивний – Артист. Бо, за словами чоловіка, співав вів постійно: взимку під час копання окопів, перед та після бойових виходів. Та навіть під час служби у бригаді неочікувано для себе Сергій став керувати церковним хором.

Зі служби Сергія комісували за 13 місяців через проблеми зі здоров'ям. Його зір упав до -13 та -10. Чоловік два місяці проходив лікування у шпиталі. А нещодавно переніс операцію на очах. Нині він продовжує співати та надає приватні уроки з фортепіано. Розповів, що зараз до нього звертаються побратими, аби навчитися грати або співати.

Раніше розвідник із 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Вадим із позивним Вадос зумів утекти з полону, повернутися до своїх і продовжити бій з окупантами.

Також радіорозвідник розповів, що найчастіше обговорюють у ефірі окупанти.