Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Чому американці обрали Трампа? Народна артистка України знайшла шокуюче пояснення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Оксана Білозір на тлі будівлі Сенату США
фото: Oksana Bilozir/Facebook

Білозір повторила наративи російської пропаганди

Народна артистка України Оксана Білозір підтримала американців, які віддали голоси на виборах президента США за республіканця Дональда Трампа. За її словами, вони зробили свій вибір за те, «щоб діти не соромилися називати своїх батьків «мама» і «тато». Такий допис співачка опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці після виборів у США.

«Отже, американський народ зробив свій вибір, обравши на посади президента, сенаторів, конгресменів тих кандидатів, які, на думку виборців, достойніші та уособлюють їх бачення «завтрашнього» Сполучених Штатів. Як би це кому не подобалось в Україні та якими б тривожними не були наші очікування – це вибір американців, що керувалися передусім власними інтересами, обирали власне майбутнє та майбутнє своїх дітей», – написала Білозір.

Артистка також розповіла про свої «спостереження, сформовані на основі зустрічей та спілкування з багатьма американцями, включаючи етнічних українців».

«Передусім це було голосування за фундаментальні цінності, за людську гідність, за здоровий глузд. За те, щоб діти не соромилися називати своїх батьків «мама» і «тато», а не вписували в документах parent one і parent two. Американці прагнуть захистити свою віру, свої родини, свою країну. Це був ціннісний вибір, наслідки якого матимуть вплив на весь світ», – вважає співачка.

Чому американці обрали Трампа? Народна артистка України знайшла шокуюче пояснення фото 1

Нагадаємо, що з 2011 року у заявах на отримання паспорта США слова «мати» та «батько» замінені гендерно нейтральною термінологією parent one і parent two.

Зазначимо, що слова Білозір співзвучні з одному з поширених російських наративів. Так, гомофобія і так звана «традиційна сім’я» є одним із ключових патернів російської пропаганди, який використовується, зокрема, для виправдання агресії проти України. Так, коли російський диктатор Володимир Путін оголосив про повномасштабне вторгнення, то почасти назвав цей крок засобом захисту традиційних цінностей від загроз Заходу, які «суперечать природі людини».

Теги: Оксана Білозір пропаганда Дональд Трамп вибори у США сім'я народний артист

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден після інциденту опублікував пост, прокоментувавши, що він насправді мав на увазі
Назвав прихильників Трампа «сміттям»? Республіканці обурилися заявою Байдена
30 жовтня, 09:08
Вибори у США, удар по Запоріжжю. Головне за 5 листопада
Вибори у США, удар по Запоріжжю. Головне за 5 листопада
5 листопада, 21:09
Байден описав республіканців як тих, кого хочеться «шльопнути по дупі»
Байден пояснив американцям, чому Трампу та його команді варто «надерти дупу» на цих виборах
3 листопада, 08:36
Трамп ніколи не запропонує Путіну те, що він хоче в Україні
Чи пристане Путін на план Трампа щодо припинення війни: аналіз від WP
3 листопада, 20:04
5 листопада відбудуться вибори президента США
Хто лідирує на виборах у США? Останні рейтинги від ABC News
4 листопада, 23:20
Співробітники виборчих дільниць у США отримують різноманітні погрози на свою адресу
Співробітники виборчкомів у США отримують погрози на свою адресу – ABC News
5 листопада, 08:20
Трамп заявив що і його поразка на виборах у США може статись
«Можу програти»: Трамп оцінив свої шанси на президентських виборах
5 листопада, 11:31
Трамп планує кардинальні зміни у світовій та державній політиці
Масштабна програма змін: які плани у Трампа на другий президентський термін – АР
Сьогодні, 02:50
Трамп та Орбан поговорили телефоном
Орбан і Трамп мають «грандіозні плани» після виборів
Сьогодні, 07:31

Шоу-біз

Чому американці обрали Трампа? Народна артистка України знайшла шокуюче пояснення
Чому американці обрали Трампа? Народна артистка України знайшла шокуюче пояснення
«Двійник Винника» визнав: його просуває колишній директор кумира «вовчиць»
«Двійник Винника» визнав: його просуває колишній директор кумира «вовчиць»
Марго Роббі вперше після пологів показалася з новонародженим первістком
Марго Роббі вперше після пологів показалася з новонародженим первістком
Премʼєра «Холостяка»: що відомо про учасниць шоу та якими таємницями поділився з ними Терен
Премʼєра «Холостяка»: що відомо про учасниць шоу та якими таємницями поділився з ними Терен
Скандал на «Холостяку». Після вильоту з шоу учасниця звинуватила творців у сексизмі
Скандал на «Холостяку». Після вильоту з шоу учасниця звинуватила творців у сексизмі
47-річний український співак зізнався, що живе з мамою
47-річний український співак зізнався, що живе з мамою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2024
28K
Прогноз магнітних бур на 7-9 листопада: якою буде сонячна активність
6001
Японія «заблокувала» сотні росіян на лайнері біля своїх берегів
4442
Столична влада повідомила, коли відкриє рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто
4431
«Обмежено придатним» потрібно повторно пройти ВЛК: у ТЦК назвали терміни

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
Сьогодні, 09:45
Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ранкові заморозки та хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 06:00
На Курщині сьогодні, ймовірно, приземлиться літак із партією військ КНДР – DW
Сьогодні, 03:13
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Вчора, 12:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua