Чому американці обрали Трампа? Народна артистка України знайшла шокуюче пояснення

Білозір повторила наративи російської пропаганди

Народна артистка України Оксана Білозір підтримала американців, які віддали голоси на виборах президента США за республіканця Дональда Трампа. За її словами, вони зробили свій вибір за те, «щоб діти не соромилися називати своїх батьків «мама» і «тато». Такий допис співачка опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці після виборів у США.

«Отже, американський народ зробив свій вибір, обравши на посади президента, сенаторів, конгресменів тих кандидатів, які, на думку виборців, достойніші та уособлюють їх бачення «завтрашнього» Сполучених Штатів. Як би це кому не подобалось в Україні та якими б тривожними не були наші очікування – це вибір американців, що керувалися передусім власними інтересами, обирали власне майбутнє та майбутнє своїх дітей», – написала Білозір.

Артистка також розповіла про свої «спостереження, сформовані на основі зустрічей та спілкування з багатьма американцями, включаючи етнічних українців».

«Передусім це було голосування за фундаментальні цінності, за людську гідність, за здоровий глузд. За те, щоб діти не соромилися називати своїх батьків «мама» і «тато», а не вписували в документах parent one і parent two. Американці прагнуть захистити свою віру, свої родини, свою країну. Це був ціннісний вибір, наслідки якого матимуть вплив на весь світ», – вважає співачка.

Нагадаємо, що з 2011 року у заявах на отримання паспорта США слова «мати» та «батько» замінені гендерно нейтральною термінологією parent one і parent two.

Зазначимо, що слова Білозір співзвучні з одному з поширених російських наративів. Так, гомофобія і так звана «традиційна сім’я» є одним із ключових патернів російської пропаганди, який використовується, зокрема, для виправдання агресії проти України. Так, коли російський диктатор Володимир Путін оголосив про повномасштабне вторгнення, то почасти назвав цей крок засобом захисту традиційних цінностей від загроз Заходу, які «суперечать природі людини».