Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Син Василя Зінкевича розповів про життя у тіні знаменитого батька

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Богдан наголосив, що свідомо не намагався використовувати славу батька для власного просування
фото з відкритих джерел

Богдан наголосив, що свідомо не намагався використовувати славу батька для власного просування

Син відомого українського співака Василя Зінкевича звукорежисер Богдан Зінкевич відверто пояснив, чому не хоче, аби його сприймали лише через прізвище легендарного батька. Як інформує «Главком», про це він сказав у інтерв’ю Oboz.ua.

Богдан Зінкевич уже багато років будує власну професійну кар’єру у сфері звукорежисури. Він зізнається, що пишається своїм знаменитим батьком, але водночас прагне, щоб його роботу оцінювали окремо від родинного імені. Зокрема, він долучився до роботи над фільмом «Потяг «Червона рута» як фахівець. При цьому Богдан не втручався у професійне спілкування Василя Зінкевича з Юрієм Горбуновим. За його словами, можливі консультації та домовленості між ними залишаються їхньою особистою справою.

«Не сприйміть як неповагу, але мене все життя так чи інакше ідентифікують як сина Василя Зінкевича. Так, це мій батько, і я ним дуже пишаюся. Але водночас я вже багато років працюю у своїй професії, маю власний досвід і свій шлях. Тому для мене важливо, щоб у цьому проєкті мене сприймали насамперед як звукорежисера», – поділився він.

Богдан наголосив, що свідомо не намагався використовувати славу батька для власного просування. Свого часу він сам вступав до театрального інституту та хотів здобувати професійний досвід без сторонньої підтримки. Саме тому участь у роботі над стрічкою для нього має насамперед професійне, а не родинне значення.

«Я прийшов на цей фільм не просто як син відомого артиста, а як фахівець. Свого часу сам вступав до театрального інституту. Не просив батька допомагати мені, не користувався його ім’ям, щоб пробиватися. Мені було важливо самому пройти цей шлях», – зізнається Богдан.

Водночас син артиста зізнається, що з роками став помічати цікаву зміну. Якщо для старшого покоління прізвище Зінкевич одразу асоціюється з одним із найвідоміших українських виконавців, то молодь дедалі частіше може не знати цієї сторінки історії української естради.

Раніше повідомлялося, що до 35-ї річниці Незалежності України та 55-річчя легендарного фільму-концерту «Червона рута», який часто називають першим українським мюзиклом, розпочались активні зйомки романтичної комедії «Потяг «Червона рута». Серед зіркових гостей урочистого заходу оголошення про роботу над проєктом був помічений і молодший син титулованого співака, Героя України, Василя Зінкевича, Богдан.

До слова, 1 травня Народний артист, Герой України, фронтмен ВІА «Смерічка» й «Світязь» Василь Зінкевич відзначив день народження. Естрадному співаку виповнився 81 рік.

 

Читайте також:

Теги: потяг фільм молодь батько професії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свято нагадує нам про важливість підтримки та розвитку молодого покоління, яке є рушійною силою прогресу та запорукою успішного майбутнього України
День молоді: історія свята, яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
12 серпня, 07:00
Клінт Іствуд прославився ролями у вестернах та режисерськими роботами
Клінт Іствуд пояснив, чому не припиняє працювати у 96 років
31 липня, 07:24
Роль Тоні Старка у фільмах про Залізну людину стала для Роберта Дауні-молодшого доленосною
Роберт Дауні-молодший став найдорожчим актором Голлівуду: скільки заробляє «Залізна людина»
3 серпня, 10:58
Джекі Говард, Коул та Алекс Волтери повертаються на екрани
Вийшов третій сезон серіалу «Моє життя з Волтерами»: що чекає на глядачів
6 серпня, 10:44
Стас Боклан зіграє Діда-Любчика
Зірка «Слуги народу» зніметься у новому фільмі про Петрика П'яточкіна (фото)
6 серпня, 19:39
Марія, Валентина, Анхелес і Ґабіну повертаються до розслідувань
Вийшов новий сезон «Жінок у блакитному»: які пригоди чекають на четвірку поліцейських
12 серпня, 09:58
Зеленський відреагував на удар РФ по пасажирському потягу на Одещині
Зеленський відреагував на удар РФ по пасажирському потягу на Одещині
13 серпня, 11:52
Очікується 10 нових епізодів серіалу «Темна матерія»
Серіал «Темна матерія» отримав продовження: дата виходу та цікаві подробиці другого сезону
28 серпня, 09:20
Особливість нинішньої хвилі міграції ще й у тому, що Україну залишило багато освічених жінок, каже Елла Лібанова
Демографиня пояснила, що поверне додому українських жінок, які виїхали через війну
9 серпня, 19:15

Шоу-біз

Син Василя Зінкевича розповів про життя у тіні знаменитого батька
Син Василя Зінкевича розповів про життя у тіні знаменитого батька
Потап відповів на заклик позбавити його звання Заслуженого артиста України
Потап відповів на заклик позбавити його звання Заслуженого артиста України
Українці закликали позбавити Потапа звання Заслуженого артиста – петиція
Українці закликали позбавити Потапа звання Заслуженого артиста – петиція
Римма Зюбіна розповіла про співпрацю з політиками: «Здебільшого – досвід негативний»
Римма Зюбіна розповіла про співпрацю з політиками: «Здебільшого – досвід негативний»
Віра Брежнєва відвідала Одеський кінофестиваль у Києві. Організатори змушені виправдовуватися
Віра Брежнєва відвідала Одеський кінофестиваль у Києві. Організатори змушені виправдовуватися
Шон Пенн перекурив з бійцем РДК в тамбурі потяга (відео)
Шон Пенн перекурив з бійцем РДК в тамбурі потяга (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
74K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
53K
Кремль зробив нову заяву про перемовини з Україною, назвавши вимогу
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
Сьогодні, 06:01
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 03:59
Карта бойових дій в Україні станом на 29 серпня 2026 року
Вчора, 08:32
День авіації України 2026: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:00
«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
28 серпня, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
27 серпня, 22:15

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua