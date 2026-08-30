Син Василя Зінкевича розповів про життя у тіні знаменитого батька

Богдан наголосив, що свідомо не намагався використовувати славу батька для власного просування

Син відомого українського співака Василя Зінкевича звукорежисер Богдан Зінкевич відверто пояснив, чому не хоче, аби його сприймали лише через прізвище легендарного батька. Як інформує «Главком», про це він сказав у інтерв’ю Oboz.ua.

Богдан Зінкевич уже багато років будує власну професійну кар’єру у сфері звукорежисури. Він зізнається, що пишається своїм знаменитим батьком, але водночас прагне, щоб його роботу оцінювали окремо від родинного імені. Зокрема, він долучився до роботи над фільмом «Потяг «Червона рута» як фахівець. При цьому Богдан не втручався у професійне спілкування Василя Зінкевича з Юрієм Горбуновим. За його словами, можливі консультації та домовленості між ними залишаються їхньою особистою справою.

«Не сприйміть як неповагу, але мене все життя так чи інакше ідентифікують як сина Василя Зінкевича. Так, це мій батько, і я ним дуже пишаюся. Але водночас я вже багато років працюю у своїй професії, маю власний досвід і свій шлях. Тому для мене важливо, щоб у цьому проєкті мене сприймали насамперед як звукорежисера», – поділився він.

Богдан наголосив, що свідомо не намагався використовувати славу батька для власного просування. Свого часу він сам вступав до театрального інституту та хотів здобувати професійний досвід без сторонньої підтримки. Саме тому участь у роботі над стрічкою для нього має насамперед професійне, а не родинне значення.

«Я прийшов на цей фільм не просто як син відомого артиста, а як фахівець. Свого часу сам вступав до театрального інституту. Не просив батька допомагати мені, не користувався його ім’ям, щоб пробиватися. Мені було важливо самому пройти цей шлях», – зізнається Богдан.

Водночас син артиста зізнається, що з роками став помічати цікаву зміну. Якщо для старшого покоління прізвище Зінкевич одразу асоціюється з одним із найвідоміших українських виконавців, то молодь дедалі частіше може не знати цієї сторінки історії української естради.

Раніше повідомлялося, що до 35-ї річниці Незалежності України та 55-річчя легендарного фільму-концерту «Червона рута», який часто називають першим українським мюзиклом, розпочались активні зйомки романтичної комедії «Потяг «Червона рута». Серед зіркових гостей урочистого заходу оголошення про роботу над проєктом був помічений і молодший син титулованого співака, Героя України, Василя Зінкевича, Богдан.

До слова, 1 травня Народний артист, Герой України, фронтмен ВІА «Смерічка» й «Світязь» Василь Зінкевич відзначив день народження. Естрадному співаку виповнився 81 рік.