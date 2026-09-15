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Народний артист пригадав, як виїжджав з окупованого Донецька

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Віктор Жданов: «Просто боляче дивитися на те, що там відбувається»
фото: театр Франка

Віктор Жданов пояснив, чому не сумує за Донецьком

Народний артист України Віктор Жданов був змушений покинути Донецьк у 2014 році. Актор пригадав, як виїжджав з-під окупації, та зізнався, чи хоче повернутися назад. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю зірки Oboz.ua

У березні 2014 року Донецьк опинився під окупацією, перші місяці Віктор Жданов з родиною залишався в місті. Однак у травні артист все ж виїхав. За його словами, спочатку ситуація в Донецьку була «лайтовою та спокійною», однак згодом все змінилося.

«На той момент просто не було команди «фас». Не було такого, що вони одразу почали сильно проявлятися. Навпаки, спочатку агітували: «Ми хороші, добрі». Все почалося ще в лютому, а ми пробули в Донецьку до травня. Чи боялися? Якось не було цього. Вони тоді особливо себе не показували – усе було так лайтово, спокійно. Пізніше вже стало інакше», – пригадав народний артист.

Народний артист пригадав, як виїжджав з окупованого Донецька фото 1
фото: Віктор Жданов /Facebook

Коли Віктор Жданов виїжджав з Донецька, він майже нічого не взяв із собою. Він також зауважив, що не планує повертатися до рідного міста після війни. «Ні, не думаю. Наша квартира? Ну і що? Не тягне мене туди. Я взагалі не прив’язуюся до речей. Ну що, буду за курточкою якоюсь сумувати? Я вже виріс із неї. Хоча коли ми звідти їхали, то майже нічого й не взяли. Поїхали в шортах – от і все», – зауважив він.

До того ж він вже не підтримує ні з ким звʼязку зі знайомих з Донецька. Водночас Віктор Жданов зауважив, що не сумує за містом, адже його рідною домівкою є Херсонщина. «Ні, не залишилися. Ні з ким звідти не спілкуюся. Так вийшло – розійшлися, якось розсипалося все. Клуб за інтересами, чи що… Ті, хто вважав за потрібне виїхати, виїхали. Та я й не сумую за Донецьком. Просто боляче дивитися на те, що там відбувається. Я народився і виріс на Херсонщині, а багато років працював у Херсонському музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. От це моє місце сили. А Донецьк… Він не встиг стати для мене рідним. Хоча у плані творчості – там було все, багато чого зробили, пережили», – розповів актор.

Нагадаємо, український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв має сина Селіма, який мешкає в окупованому Росією Криму. Зірковий батько розповів, як ставиться до російського громадянства сина та чи підтримує звʼязок із ним.

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Теги: актор окупація народний артист Донецьк росіяни

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