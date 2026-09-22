Відомий співак прокоментував чутки про роман із заміжньою Тонею Матвієнко

Роман Скорпіон: «Можливо, ми чогось не договорили»

Український співак Роман Скорпіон прокоментував чутки про романтичні стосунки з артисткою Тонею Матвієнко. Виконавець розповів, чи дійсно їхній дует був звичайним бізнес-проєктом. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю Славі Дьоміну.

Роман Скорпіон зізнався, що під час роботи над спільною піснею з Тонею Матвієнко «Я нікому тебе не віддам» вони дійсно не розкривали всіх подробиць шанувальникам, однак роману між ними не було.

За його словами, співпраця була частиною бізнес-проєкту, який передбачав спільну стратегію, метою якої було привернути увагу до пісні й кліпу. «Бізнес-проєкт – це стратегія, яка вимальовується всією командою. Не однієї людини, а в двох людей. Ну, наприклад, в даному випадку моя і Тоні. Це стратегія, яка по факту є, приводить до яких певних цілей. Тут ми нічого такого не робили. Можливо, ми чогось не договорили. Це нормально», – сказав співак.

Роман Скорпіон прокоментував чутки про романтичні стосунки з артисткою Тонею Матвієнко фото: radioclub.ua

Роман Скорпіон пояснив, що між ним та Тонею Матвієнко дійсно виникла гарна взаємодія, яка привернула увагу публіки. Зокрема, характери та енергетика артистів зійшлися, що допомогло їм створити вдалий дует.

«Моя думка про Тоню не змінилася. Вона дуже красива жінка. Вона дуже мудра жінка. Вона дуже енергійна, красива. І я пам'ятаю той момент, коли вперше її побачив. Вона співала на заході для військових. І я теж там виступав. Я так дивлюся на Тоню, кажу своєму директору: «Я хочу з нею дует». Там енергетика настільки шикарна і взагалі вона сама легка. Мені дуже подобаються легкі люди. Тому в нас такий симбіоз вийшов», – пригадав виконавець.

Тоня Матвієнко та Роман Скорпіон мають спільну пісню «Я нікому тебе не віддам» та кліп до неї, де вони знялися разом та зіграли закохану пару. Трек вийшов у 2021 році.

«Я нікому тебе не віддам»

Після влучного тандему зірок їхню пару почали активно обговорювати та припускати, що їх повʼязує не лише спільна робота. Однак Роман Скорпіон та Тоня Матвієнко спростовували подібні чутки. «Ви знаєте, ми з Тонею дорослі люди, розберемось зі своїм життям без ваших коментарів. Вам рекомендую зайнятись особистим життям», – відповідав Роман Скорпіон на припущення ЗМІ.

Як відомо, Тоня Матвієнко перебуває у шлюбі зі співаком Арсеном Мірзояном близько 10 років, подружжя має спільних дітей. Водночас Роман Скорпіон не розкриває подробиць особистого життя. «Чи допускаю я, що хтось буде знати про мою сім'ю? Скажу так, якщо я буду вважати за потрібне щось говорити і буде що сказати, тоді все можливо», – сказав артист в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Нагадаємо, українська співачка Тоня Матвієнко заявила, що усі чутки про її розлучення зі співаком Арсеном Мірзояном є усього лише фантазією блогерів. Тоня Матвієнко зазначила, що ЗМІ про неї постійно щось пишуть, тому реагувати на все «ніякого здоров'я не вистачить».