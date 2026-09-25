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Відомий український артист пояснив різницю між Йосипом Кобзоном та Яном Табачником

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ян Табачник та Йосип Кобзон народилися в Україні
фото з відкритих джерел

Анатолій Говорадло вважає Йосипа Кобзона ворогом

Народний артист України Анатолій Говорадло не ставить знак рівності між українським музикантом Яном Табачником та російським естрадним співаком Йосипом Кобзоном. Музикант пояснив свою позицію та розповів про ставлення до цих артистів в інтервʼю Віталію Ткачуку, пише «Главком».

Анатолій Говорадло про Яна Табачника

Ян Табачник пішов з життя 11 вересня 2023 року
Ян Табачник пішов з життя 11 вересня 2023 року
фото з відкритих джерел

Анатолій Говорадло розповів, що свого часу Ян Табачник допомагав йому та Дмитру Гершензону просувати їхній гурт «Світязь». «Ян Табачник – це людина, яка для мене особисто, для Діми Гершензона, вона досить багато зробила для нас. Вона намагалася нас просувати і піарити. Ми зі своєї сторони якісно робили продукт. Він що попало не брав. Йому це подобалось і те, що ми робили, теж подобалось публіці», – сказав він.

Говорадло зауважив, що не поділяє поглядів Табачника, однак ставиться до артиста з повагою. «Але я до нього відношусь з повагою, при всьому тому розуміючи, що багато речей, які він, так би мовити, робив, я з цим не погоджуюсь. Я не поділяю його погляди. Але все життя не ділиться тільки на біле і чорне. Воно неоднозначне. І тому я вважаю, що він багато хорошого зробив», – сказав співак.

Говорадло також пояснив свою позицію тим, що Табачник зростав та виховувався у радянські часи. «Він був людиною свого часу, народжений в Радянському Союзі, вихований Радянським Союзом. Він був вихований радянським кіно, радянською музикою. І він мав свої якісь життєві цінності. І він їх дотримувався. Більше того, цих цінностей дотрималось 80% українців, які сьогодні, деякі з них, знаєш, поміняли свої погляди, але якщо вони пригадають себе в ті роки, вони були такими самими», – вважає артист.

Анатолій Говорадло також пригадав, як Ян Табачник у своїй програмі «Честь имею пригласить» згадав покійного В’ячеслава Хурсенка серед видатних українців. За це співак висловив вдячність покійному артисту.

Ян Табачник (справжнє ім’я Яків Піневич) – народний артист України, акордеоніст, композитор, телеведучий, продюсер. Був народним депутатом України кількох скликань. Ян Табачник також був відомий як генеральний продюсер та ведучий міжнародної програми «Честь имею пригласить». А також був засновником фестивалів та конкурсів. 11 вересня 2023 року Ян Табачник пішов з життя. 

Анатолій Говорадло про Йосипа Кобзона

Йосип Кобзон із Яном Табачиком
Йосип Кобзон із Яном Табачиком
фото з відкритих джерел

Водночас Йосипа Кобзона, на відміну від Табачника, Анатолій Говорадло називає ворогом. Зокрема, таке ставлення в українця сформувалося ще на початку 2014 року.

«Те, що він говорив та робив (Йосип Кобзон), жодна нормальна людина не може сприймати. Для мене він став ворогом ще задовго до того, як розпочалася війна, починаючи з 2014-го року», – сказав артист.

Разом із цим Анатолій Говорадло пригадав про минуле, коли він працював із Йосипом Кобзоном. Він пояснив, що це залишається незмінним попри його ставлення до Кобзона. «Але разом з тим так в житті було, що ми пересікалися, ми разом працювали і нікуди це не дінеш і не забереш. Кожна людина має право відноситись так, як вона вважає за потрібне. Вона на це має право. Я до цього відношусь і озвучую так зі своєї призми», – додав Говорадло.

Йосип Кобзон – російський естрадний співак, політик та педагог родом з Донеччини. Мав звання народного артиста України. У травні 2018 році Кобзона позбавили державних нагород України за підтримку політики Володимира Путіна та анексії Криму. 30 серпня 2018 року Йосип Кобзон помер.

Нагадаємо, український  поет і Герой України Юрій Рибчинський заявив, що ще задовго до відкритої підтримки Кремля співак Йосип Кобзон був пов'язаний із алкобізнесом і кримінальними колами. Водночас Рибчинський, попри нинішню репутацію Кобзона, не може замовчувати той факт, що для багатьох українських композиторів і  поетів артист був важливою постаттю на початку їхньої творчої кар'єри.

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Теги: Йосип Кобзон артист Ян Табачник народний артист шоубіз

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