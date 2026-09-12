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Леді Гага таємно народила первістка – ЗМІ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Леді Гага та Майкл Поланскі вперше стали батьками
фото: Backgrid

Папараці вперше помітили співачку та її нареченого на прогулянці з дитиною

Американська співачка Леді Гага та її наречений Майкл Поланскі вперше стали батьками. 40-річна артистка народила дитину після того, як протягом кількох місяців майже не з'являлася на публіці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Page Six.

Наразі пара не оголошувала про народження дитини публічно. Її ім'я, стать і точна дата народження також невідомі. Водночас Леді Гагу та Поланскі вже помітили разом із дитиною під час прогулянки в Північній Каліфорнії.

Леді Гага таємно народила первістка – ЗМІ фото 1
фото: Backgrid

Після завершення світового туру The Mayhem Ball у квітні співачка вела непублічний спосіб життя. Тур тривав майже дев'ять місяців та охопив 86 концертів у різних країнах світу.

Леді Гага та Майкл Поланскі почали зустрічатися у 2019 році, а у квітні 2024-го заручилися. Раніше артистка не приховувала бажання стати матір'ю. У жовтні 2025 року в інтерв'ю на шоу Стівена Кольбера вона розповідала, що материнство є одним із її головних бажань.

«Я хотіла б багато чого встигнути. Але найбільше я хочу стати мамою. Сподіваюся, це стане моєю наступною головною роллю», – говорила співачка.

Нагадаємо, у травні голлівудська акторка Кемерон Діас втретє стала мамою. У неї та музиканта Бенджі Меддена народився син, якого подружжя назвало Наутасом. Пара також виховує доньку Реддікс Вайлдфлауер та сина Кардинала.

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Теги: США співачка Леди Гага шоубіз

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