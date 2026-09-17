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Володимир Дантес потрапив у ДТП: деталі (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Володимир Дантес дав пораду водіям
фото: Іnstagram.com/volodymyrdantes

Співак Володимир Дантес показав наслідки ДТП за його участі

Український співак Володимир Дантес потрапив у ДТП. Артист розповів, як сталася аварія та звернувся до водіїв. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку зірки в Іnstagram.

Вранці, 17 серпня, Володимир Дантес опублікував фото двох автівок, які стояли майже поруч одна біля одної. Згодом співак вийшов на звʼязок та розповів, що сталося. За його словами, аварія була «досить легкою», тож ніхто не постраждав. Унаслідок зіткнення було пошкоджено лише автомобілі. «Усе супер, усе добре, це досить легка ДТП», – сказав він. Дантес їхав на своєму авто марки BMW.

Виконавець звернувся до водіїв та закликав їх страхувати свої автівки. Йому довелося заспокоювати водія, з яким він втрапив у аварію. Зʼясувалося, що авто Дантеса залишилося цілим, у порівнянні з іншою машиною.

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«Прошу вас: страхуйте тачки, ви будете спокійні, врівноважені. І навіть будете заспокоювати того, хто винен у ДТП. І добре, що всі цілі, всі живі, тільки машини пошкоджені. До речі, не моя. «Беха» – топ, дякую за таку гарну машину», – сказав артист.

Нагадаємо, 20 серпня співачка Оля Полякова разом із донькою Марією потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.  В автомобіль Олі Полякової врізалася інша машина, внаслідок чого її донька травмувала ніс та пошкодила зуби. «Боже, люди, ми тільки що потрапили в аварію і Маша зламала носа… Коротше, хтось в нас врізався, ми в кювет злетіли», – повідомляла зірка. Також Полякова показала кадри з місця ДТП – її авто опинилося в кюветі.

До слова, відомий український шоумен цього літа також потрапив у ДТП в Києві. Аварія за участю авто Анатолія Анатоліча відбулася на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва. Як розповів ведучий, сталося зіткнення його жовтого авто BMW та червоного автомобіля Skoda.

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Теги: ДТП аварія співак Володимир Дантес відео

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