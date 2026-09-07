Венеційський кінофестиваль 2026: огляд найкращих образів голлівудських зірок (фото)

У рамках Венеційського кінофестивалю відбулася низка кінопремʼєр

В Італії проходить 83-й Венеційський міжнародний кінофестиваль. На червоній доріжці з нагоди відкриття та в інші дні кіноподії показалися зірки Голлівуду та продемонстрували свої яскраві сукні й вишукані костюми. «Главком» зробив підбірку найкращих образів гостей фестивалю.

Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотерхаус

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотерхаус відвідали Венеційський кінофестиваль фото: Getty Images

Зірка «Сутінок», англійський актор Роберт Паттінсон відвідав відкриття кінофестивалю разом зі своєю дружиною, актрисою Сьюкі Вотерхаус. Вона вбралася у мереживну сукню від Saint Laurent.

Паттінсон позував у білому костюмі в смужку від бренду Dior із темно-червоною краваткою. Він відвідав премʼєру фільму «Праймтайм» у рамках кінофестивалю, де зіграв головну роль.

Амаль і Джордж Клуні

Амаль і Джордж Клуні вийшли на червону доріжку Венеційського кінофестивалю фото: Getty Images

Ще одне зіркове подружжя, актор Джордж та юристка і правозахисниця Амаль Клуні, вийшли на червону доріжку Венеційського кінофестивалю.

Дружина актора позувала перед камерами у чорній приталеній сукні від бренду Tom Ford. Джордж Клуні обрав чорний костюм із білою сорочкою, образ довершив чорним метеликом.

Сідні Свіні

Сідні Свіні на Венеційському кінофестивалі позувала у сукні від Giorgio Armani фото: Getty Images

Американська акторка Сідні Свіні відвідала фотокол вечері від Armani Beauty під час Венеційського кінофестивалю у Королівських садах. Зірка одягла сукню від Giorgio Armani, яка вкрита срібними лелітками.

Орландо Блум

Орландо Блум підкорив Венеційський кінофестиваль фото: Getty Images

Британський актор Орландо Блум підкорив Венеційський кінофестиваль вишуканим чорно-білим костюмом із метеликом. Прикрасою його образу стала брошка з камінцями у формі квітки.

Ніна Добрев

Ніна Добрев показалася на червоній доріжці фестивалю в сукні від Giorgio Armani фото: Getty Images

Головна героїня культового серіалу «Щоденників вампіра» Ніна Добрев також показалася на червоній доріжці фестивалю. Акторка одягла силуетну сукню, вкриту чорними лелітками від Giorgio Armani. Акцентом сукні став шлейф із сатину зеленого кольору.

Рікі Мартін

Рікі Мартін відвідав премʼєру фільму The Echo Chamber фото: Getty Images

Латиноамериканський співак Рікі Мартін на 83-му Венеційському міжнародному кінофестивалі показався у молочному жакеті з білою сорочкою та чорних штанах. Образ зірка доповнив окулярами та прикрасами. Рікі Мартін зіграв у фільмі The Echo Chamber. Премʼєра відбулася у рамках кінофестивалю 6 вересня, куди завітав артист.

Джон Малкович

Джон Малкович вийшов на червону доріжку у сорочці від Dior фото: Getty Images

Американський актор та режисер, 72-річний Джон Малкович, вийшов на червону доріжку у сорочці від Dior з особливим коміром з осінньої колекції. Актор відвідав показ фільму «Девʼять диких коней».

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер відвідала показ фільму «Дикий кінь номер девʼять» у сукні від Giorgio Armani фото: Getty Images

Американська модель Кендалл Дженнер відвідала показ фільму Мартіна Макдони «Дикий кінь номер девʼять». Знаменитість позувала у золотій сукні з квітковим принтом від Giorgio Armani. До слова, 83-й Венеційський міжнародний кінофестиваль триватиме до 12 вересня.

Як розповідав «Главком», на 83-му Венеційському кінофестивалі покажуть документальний фільм про мільярдера та засновника компанії SpaceX Ілона Маска. Режисером стрічки став американський режисер та документаліст Алекс Гібні.

До слова, 12 травня на півдні Франції в Каннах відбулося відкриття Каннського кінофестивалю. На червоній доріжці з’явилися зірки світового кінематографа. Церемонія відкриття пройшла у Великому театрі Люм’єр. 79-й Каннський кінофестиваль триватиме до 23 травня. На заході показалися відомі актори та інші зірки. Серед них Демі Мур, Джоан Коллінз, Філіппін Леруа-Больє, Гайді Клум та інші.