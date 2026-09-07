Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Венеційський кінофестиваль 2026: огляд найкращих образів голлівудських зірок (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Джон Малкович, Ніна Добрев та Рікі Мартін відвідали Венеційський кінофестиваль
фото: Getty Images

У рамках Венеційського кінофестивалю відбулася низка кінопремʼєр

В Італії проходить 83-й Венеційський міжнародний кінофестиваль. На червоній доріжці з нагоди відкриття та в інші дні кіноподії показалися зірки Голлівуду та продемонстрували свої яскраві сукні й вишукані костюми. «Главком» зробив підбірку найкращих образів гостей фестивалю.

Роберт Паттінсон і Сьюкі Вотерхаус

Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотерхаус відвідали Венеційський кінофестиваль
Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотерхаус відвідали Венеційський кінофестиваль
фото: Getty Images

Зірка «Сутінок», англійський актор Роберт Паттінсон відвідав відкриття кінофестивалю разом зі своєю дружиною, актрисою Сьюкі Вотерхаус. Вона вбралася у мереживну сукню від Saint Laurent.

Паттінсон позував у білому костюмі в смужку від бренду Dior із темно-червоною краваткою. Він відвідав премʼєру фільму «Праймтайм» у рамках кінофестивалю, де зіграв головну роль.

Амаль і Джордж Клуні

Амаль і Джордж Клуні вийшли на червону доріжку Венеційського кінофестивалю
Амаль і Джордж Клуні вийшли на червону доріжку Венеційського кінофестивалю
фото: Getty Images

Ще одне зіркове подружжя, актор Джордж та юристка і правозахисниця Амаль Клуні, вийшли на червону доріжку Венеційського кінофестивалю.

Дружина актора позувала перед камерами у чорній приталеній сукні від бренду Tom Ford. Джордж Клуні обрав чорний костюм із білою сорочкою, образ довершив чорним метеликом.

Сідні Свіні

Сідні Свіні на Венеційському кінофестивалі позувала у сукні від Giorgio Armani
Сідні Свіні на Венеційському кінофестивалі позувала у сукні від Giorgio Armani
фото: Getty Images

Американська акторка Сідні Свіні відвідала фотокол вечері від Armani Beauty під час Венеційського кінофестивалю у Королівських садах. Зірка одягла сукню від Giorgio Armani, яка вкрита срібними лелітками.

Орландо Блум

Орландо Блум підкорив Венеційський кінофестиваль
Орландо Блум підкорив Венеційський кінофестиваль
фото: Getty Images

Британський актор Орландо Блум підкорив Венеційський кінофестиваль вишуканим чорно-білим костюмом із метеликом. Прикрасою його образу стала брошка з камінцями у формі квітки.

Ніна Добрев

Ніна Добрев показалася на червоній доріжці фестивалю в сукні від Giorgio Armani
Ніна Добрев показалася на червоній доріжці фестивалю в сукні від Giorgio Armani
фото: Getty Images

Головна героїня культового серіалу «Щоденників вампіра» Ніна Добрев також показалася на червоній доріжці фестивалю. Акторка одягла силуетну сукню, вкриту чорними лелітками від Giorgio Armani. Акцентом сукні став шлейф із сатину зеленого кольору.

Рікі Мартін

Рікі Мартін відвідав премʼєру фільму The Echo Chamber
Рікі Мартін відвідав премʼєру фільму The Echo Chamber
фото: Getty Images

Латиноамериканський співак Рікі Мартін на 83-му Венеційському міжнародному кінофестивалі показався у молочному жакеті з білою сорочкою та чорних штанах. Образ зірка доповнив окулярами та прикрасами. Рікі Мартін зіграв у фільмі The Echo Chamber. Премʼєра відбулася у рамках кінофестивалю 6 вересня, куди завітав артист.

Джон Малкович

Джон Малкович вийшов на червону доріжку у сорочці від Dior
Джон Малкович вийшов на червону доріжку у сорочці від Dior
фото: Getty Images

Американський актор та режисер, 72-річний Джон Малкович, вийшов на червону доріжку у сорочці від Dior з особливим коміром з осінньої колекції. Актор відвідав показ фільму «Девʼять диких коней».

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер відвідала показ фільму «Дикий кінь номер девʼять» у сукні від Giorgio Armani
Кендалл Дженнер відвідала показ фільму «Дикий кінь номер девʼять» у сукні від Giorgio Armani
фото: Getty Images

Американська модель Кендалл Дженнер відвідала показ фільму Мартіна Макдони «Дикий кінь номер девʼять». Знаменитість позувала у золотій сукні з квітковим принтом від Giorgio Armani. До слова, 83-й Венеційський міжнародний кінофестиваль триватиме до 12 вересня.

Як розповідав «Главком», на 83-му Венеційському кінофестивалі покажуть документальний фільм про мільярдера та засновника компанії SpaceX Ілона Маска. Режисером стрічки став американський режисер та документаліст Алекс Гібні. 

До слова, 12 травня на півдні Франції в Каннах відбулося відкриття Каннського кінофестивалю. На червоній доріжці з’явилися зірки світового кінематографа. Церемонія відкриття пройшла у Великому театрі Люм’єр. 79-й Каннський кінофестиваль триватиме до 23 травня. На заході показалися відомі актори та інші зірки. Серед них Демі Мур, Джоан Коллінз, Філіппін Леруа-Больє, Гайді Клум та інші.

Читайте також:

Теги: стиль Італія голлівудський актор Венеціанський кінофестиваль мода шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юлія Свириденко показала свій костюм на етнофестивалі
Юлія Свириденко відвідала етнофестиваль у Києві: фото образу
10 серпня, 09:49
Павло Зібров та Алла Кудлай привітали Катерину Бужинську з днем народження
Пантера українського шоубізнесу. Зірки привітали народну артистку, якій виповнилося 47
14 серпня, 13:15
Ольга Сумська вперше вийшла на сцену театру у пʼять років
Ольга Сумська святкує 60. Творчий шлях та найвідоміші ролі української Роксолани
22 серпня, 08:30
Мелоні розповіла, як змінилися її стосунки з Трампом після публічних суперечок
«Усе склалося інакше». Мелоні розповіла про напружені стосунки з Трампом
22 серпня, 10:28
Олена Мозгова висловилася про співачку Ірину Федишин
«Ці медальки їй не потрібні». Олена Мозгова підтримала Ірину Федишин, яка досі не отримала звання
28 серпня, 10:38
Коли пасажири прибули до аеропорту, виявилося, що вони прийшли запізно – літак уже полетів
У Польщі 130 пасажирів не потрапили на рейс Ryanair: літак несподівано вилетів раніше
29 серпня, 19:33
Анна Кошмал, Джамала та Анна Саліванчук поділилися святковими кадрами з дітьми-школярами
Зірки повели своїх дітей до школи: яскраві фото з 1 вересня
1 вересня, 14:55
Тетяна Піскарьова вийшла на сцену до доньки після її виступу
Дочка Тетяни Піскарьової виступила на шоу «Україна має талант»
3 вересня, 12:20
Тео Джеймс та Кая Скоделаріо повернуться до своїх ролей у другому сезоні «Джентельменів»
Премʼєра серіалу «Джентельмени»: дата виходу та деталі другого сезону
3 вересня, 09:11

Шоу-біз

Венеційський кінофестиваль 2026: огляд найкращих образів голлівудських зірок (фото)
Венеційський кінофестиваль 2026: огляд найкращих образів голлівудських зірок (фото)
Ukrainian Fashion Week. Якими були найяскравіші образи зірок та киян
Ukrainian Fashion Week. Якими були найяскравіші образи зірок та киян
Відомий український актор здивував зарплатою в театрі
Відомий український актор здивував зарплатою в театрі
Названо причину смерті зірки «Один удома» та «Воно»
Названо причину смерті зірки «Один удома» та «Воно»
Відомий російський актор пішов на війну проти України
Відомий російський актор пішов на війну проти України
Петиція про позбавлення Потапа звання заслуженого артиста набрала голоси
Петиція про позбавлення Потапа звання заслуженого артиста набрала голоси

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
367K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2026
114K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
106K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
79K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог

Новини

Трамп пропустить похорон короля Норвегії – ЗМІ
Сьогодні, 15:04
Влада нафтового регіону Росії почала готуватись до ударів дронів
Сьогодні, 14:24
Польський суд розпочав процес над ексглавою поліції через вибух гранатомета: деталі справи
Сьогодні, 14:08
ЗСУ реформують сержантський корпус. Драпатий назвав п’ять змін
Сьогодні, 13:56
Сили оборони уразили залізничний міст та об’єкт розвідки росіян у Криму
Сьогодні, 13:38
Начальник розвідки попередив про нову загрозу для української ППО
Сьогодні, 12:48

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua