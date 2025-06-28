«Зіркове весілля року». Джефф Безос та Лорен Санчес одружилися у Венеції

Лорен Санчес вже змінила назву свого профілю в Instagram на «Лорен Санчес-Безос»

Весілля стало кульмінацією стосунків однієї з найвідоміших пар світу

27 червня у Венеції відбулося «весілля року»: засновник Amazon Джефф Безос та журналістка Лорен Санчес офіційно стали чоловіком і дружиною. Церемонія одруження, що тривала кілька днів, зібрала близько 200 гостей, серед яких було чимало світових знаменитостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на People.

Наречені обмінялися клятвами просто неба на мальовничому острові Сан-Джорджо-Маджоре. 61-річний Безос та 55-річна Санчес, які планували провести церемонію 28 червня у Scuola Grande della Misericordia, були змушені змінити місце та час проведення через місцеві протести.

фото: Лорен Санчес

Весільна церемонія розпочалася під всесвітньо відому пісню Елвіса Преслі «Can't Help Falling in Love» у виконанні Маттео Бочеллі, що додало події особливої романтичної атмосфери.

На свято були запрошені численні зіркові друзі пари, серед яких Опра Вінфрі, Орландо Блум, Кім Кардашян, Кріс Дженнер, Леонардо Ді Капріо. Серед відомих гостей також були королева Йорданії та Білл Гейтс. Присутність таких впливових осіб зробила весілля однією з найобговорюваніших подій року.

фото: Backgrid

Лорен Санчес, яка вже змінила назву свого профілю в Instagram на «Лорен Санчес-Безос», поділилася першими фото з розкішної події. Для церемонії вона обрала елегантну сукню від Dolce & Gabbana у стилі русалки, з корсетом, високою горловиною, довгим шлейфом та витонченим італійським мереживом ручної роботи. Джефф Безос зупинив свій вибір на класичному чорному костюмі, білій сорочці та метелику.

Це весілля стало кульмінацією стосунків однієї з найвідоміших пар світу, привернувши увагу шанувальників по всьому світу.

Нагадаємо, Американський мільярдер Джеф Безос та його наречена Лорен Санчес цими днями влаштували «весілля століття» у Венеції. Весільні урочистості розтягнуться на три дні, попри протести місцевих жителів. Вартість святкувань оцінюється приблизно в 50 млн євро.