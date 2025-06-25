Безос змінив місце святкування весілля через протестувальників у Венеції

Весільні урочистості мають розпочатися наприкінці тижня

У Венеції протестувальники заявили про «величезну перемогу» після того, як американський мільярдер Джефф Безос та гості його весілля були змушені залишити центр міста та перенести головну частину святкування в інше місце. Про це повідомляє BBC, інформує «Главком».

Хоча офіційної інформації про місце проведення триденного весілля одного з найбагатших людей світу та телеведучої Лорен Санчес не надходило, припускалося, що фінальна церемонія мала відбутися в суботу в розкішній історичній будівлі Scuola Grande della Misericordia. Однак представник місцевої влади Венеції підтвердив, що святкування перенесено до Арсеналу – локації, віддаленішої від центральної частини міста.

Весільні урочистості мають розпочатися наприкінці тижня. За чутками, серед гостей очікуються численні знаменитості, зокрема Кім Кардашян, Мік Джаггер, Леонардо Ді Капріо та деякі представники родини Трампа.

Очікується також значне скупчення приватних літаків в аеропорту Венеції та заповнення гавані яхтами. П’ять готелів уже повністю заброньовано, а для забезпечення безпеки, за повідомленнями, залучено колишніх морських піхотинців США.

Як повідомлялося, Венеції незабаром має відбутися весілля мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса і Лорен Санчес, колишньої тележурналістки. Але десятки активістів протестують проти цього весілля. Вони не хочуть, щоб об'єкт Світової спадщини перетворився на ігровий майданчик для багатих.

Раніше «Главком» писав, що згідно із чутками, на весіллі буде 200 гостей і серед них чимало зірок – Кім Кардаш'ян, Леонардо Ді Капріо, Опра Вінфрі, Іванка Трамп. Їм знімуть готельні номери вартістю €9 тис. за ніч.

До слова, засновник Amazon і мільярдер Джефф Безос, статки якого оцінюються в $220 млрд, готує жорсткий шлюбний контракт із Лаурою Санчес, який вони підпишуть перед весіллям.