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Неповнолітній син Кадирова одружується

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Неповнолітній син Кадирова одружується
фото з відкритих джерел

Інформацію про весілля сина Кадирова підтвердила і його сестра

Син глави Чечні Рамзана Кадирова, 17-річний Адам Кадиров готується до офіційної весільної церемонії, яка відбудеться 28 червня у селі Ахмат-Юрт, передає «Главком».

Святкування заплановане на 28 червня в родовому селі Кадирових – Ахмат-Юрті. Підготовка до весілля тривала кілька місяців. Як кажуть у чеченській владі, подія має бути «грандіозною» і матиме також політичне значення.

На церемонію запросили делегації з країн Близького Сходу, зокрема, посла ОАЕ в Росії.

Ще у 2024 році 16-річний Адам Кадиров начебто вже уклав ісламський (релігійний) шлюб із дочкою чеченського сенатора Сулеймана Геремєєва. Ім'я нареченої – Медні.Тепер пройде офіційна весільна церемонія.

Інформацію про весілля сина Кадирова підтвердила і його сестра.

Як відомо, у 15 років Адам Кадиров став наймолодшим керівником служби безпеки глави Чечні, на початку квітня 2025 року його призначили куратором регіонального відділення МВС росії, а потім і секретарем Ради безпеки республіки.

Також ми писали, що Адам Кадиров носить годинник за 85 мільйонів рублів. На аксесуар звернула увагу команда опозиційного політика Олексія Навального.

До слова, син глави Чечні Рамзана Кадирова отримав найвище звання – «Герой Чеченської республіки»

Нагадаємо, 7 травня, стало відомо, що Путін «викликав на килим» главу Чечні. Раніше Кадиров попросив, щоб його звільнили з посади, однак таке стається не вперше. Соратник Путіна уже кілька разів заявляв про свій намір піти у відставку, однак згодом міняв свою думку.

Тоді Рамзан Кадиров зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Він змусив Кадирова знову відмовитися від думок про відставку. 

Зустріч з Путіним, за його словами, пройшла «продуктивно». Глава Кремля наказав Кадирову, який тривалий час просить про відставку у свого господаря, залишатися на посаді.

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Теги: Рамзан Кадиров політика весілля Чечня

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