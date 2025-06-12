Експродюсер Могилевської вдруге одружився
Ягольник: Я зустрів своє близнюкове полум'я
Колишній продюсер Наталі Могилевської, композитор Олександр Ягольник одружився зі своєю коханою Світланою. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».
«Я зустрів своє близнюкове полум'я, свою Йоко Оно (як Джон Леннон) і вдруге одружився. Війні та обстрілам не зруйнувати наше кохання!», – йдеться у дописі.
Водночас нова дружина Ягольника написала: «Війна гримить, небо над Києвом тремтить від тривог, але наше кохання з Олександром – тиха гавань. Він – людина музики і мюзиклів, я – його натхнення, близнюкове полум’я, і він каже, що я його Йоко Оно – Джона Леннона. Наші серця б’ються в унісон і наше кохання сильніше за війну, попри все ми разом йдемо у наш новий день».
Нагадаємо, що у 2018 році колишній продюсер Наталі Могилевської, музичний журналіст та критик Олександр Ягольник зазнав нападу невідомих, внаслідок якого отримав ножове поранення
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