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Експродюсер Могилевської вдруге одружився

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ягольник показав свою кохану
фото: Олександр Ягольник/Facebook

Ягольник: Я зустрів своє близнюкове полум'я

Колишній продюсер Наталі Могилевської, композитор Олександр Ягольник одружився зі своєю коханою Світланою. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

«Я зустрів своє близнюкове полум'я, свою Йоко Оно (як Джон Леннон) і вдруге одружився. Війні та обстрілам не зруйнувати наше кохання!», – йдеться у дописі.

Експродюсер Могилевської вдруге одружився фото 1

Водночас нова дружина Ягольника написала: «Війна гримить, небо над Києвом тремтить від тривог, але наше кохання з Олександром – тиха гавань. Він – людина музики і мюзиклів, я – його натхнення, близнюкове полум’я, і він каже, що я його Йоко Оно – Джона Леннона. Наші серця б’ються в унісон і наше кохання сильніше за війну, попри все ми разом йдемо у наш новий день».

Експродюсер Могилевської вдруге одружився фото 2
Олександр Ягольник – український продюсер, композитор, публіцист-оглядач сфери культури і шоубізнесу, ведучий радіо- і телепрограм, поет, драматург. Серед виконавців пісень Ягольника в різний час (1989-2015 роки) були: Ірина Сказіна, К. Кіт, Олена Мозгова, Наталія Могилевська, Каріна Плай, Оля Юнакова, Наталя Валевська, Віталій Козловський, І. Кондратюк, Асія Ахат, В. Ткаченко, Nicholas W. Angel, групи «Іграшки», «Гавана», «Піна Колада», О. Мухіна та інші.

Нагадаємо, що у 2018 році колишній продюсер Наталі Могилевської, музичний журналіст та критик Олександр Ягольник зазнав нападу невідомих, внаслідок якого отримав ножове поранення

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Теги: весілля Олександр Ягольник

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