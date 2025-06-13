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Продюсер Ягольник про нову дружину: Почали зустрічатися, я ще був одруженим

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Олександр Ягольник одружився зі Світланою Бойко
фото: Sveta Svetik/Facebook

Колишній продюсер Наталі Могилевської, композитор Олександр Ягольник розповів, що одружився з художницею Світланою Бойко. Закохані разом вже шість років, а познайомилися, коли продюсер ще був одружений. Про це Ягольник розповів в інтерв'ю Obozrevatel, інформує «Главком». 

«Наше знайомство зі Світланою відбулося в соцмережі. Вона мені написала, зізналася, що їй дуже подобається гурт «Іграшки» (Ягольник багато років продюсував музичну групу, одним із солістів колективу був його рідний брат Костянтин, – «Главком»). А побачилися наживо вперше на морі в Лазурному – обоє там відпочивали. Не підгадували спеціально, щоб зустрітися, так збіглося. Мабуть, так вела доля і вищі сили», – зауважив композитор.

Ягольник зізнався, що почався зустрічатися зі Світланою Бойко, будучи одруженим. З першою дружиною продюсер має доньку: «Коли ми почали зустрічатися, я ще був одруженим. З появою Світлани, з розумінням того, що ми близнюкове полум'я одне для одного, всі події прискорилися: ми розлучилися з дружиною Наталією. Вона – лідерка однієї з компаній, що займається косметикою».

«Нам не вдалося зберегти дружні стосунки з першою дружиною. Зізнаюся відверто, було дуже важко і проблемно жити разом ці роки, але нарешті все скінчилося», – розповів композитор. Шлюб із Наталею тривав 23 роки.

Олександр Ягольник зауважив, що Світлана Бойко молодша від нього, але не на багато років. Весілля молодят пройшло скромно.

«Зараз такий час, що не до пафосу. Все було негучно, усамітнено, лише удвох. Після розпису посиділи вдвох у ресторані. Але постфактум вирішили все ж таки розповісти про це на Facebook, виставили фото», – сказав продюсер та додав, що поки з коханою не планують спільних дітей.

Нагадаємо, колишній продюсер Наталі Могилевської, композитор Олександр Ягольник одружився зі своєю коханою Світланою Бойко. «Я зустрів своє близнюкове полум'я, свою Йоко Оно (як Джон Леннон) і вдруге одружився. Війні та обстрілам не зруйнувати наше кохання!», – написав він.

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Теги: весілля Олександр Ягольник

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