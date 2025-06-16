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Весілля мільярдера Джефа Безоса викликало протести у Венеції

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Джефф Безоса готуєтсья до весілля у Італії
Фото: CraSH/imageSPACE

Місцеві жителі Венеції виступають проти весілля Джеффа Безоса

У Венеції незабаром має відбутися весілля мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса і Лорен Санчес, колишньої тележурналістки. Але десятки активістів протестують проти цього весілля. Вони не хочуть, щоб об'єкт Світової спадщини перетворився на ігровий майданчик для багатих. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Як тільки мер Венеції, мільйонер Луїджі Бруньяро підтвердив у березні, що пара одружиться в місті, активісти розпочали кампанію «Немає місця для Безоса».

У Венеції зявивлись плакати із зображенням Безоса
У Венеції зявивлись плакати із зображенням Безоса
www.theguardian.com

По всьому місту з'явилися плакати із зображенням голови Безоса на ракеті, що злітає в космос, – посилання на його проект Blue Origin в галузі космічного туризму. Учасники кампанії також роздавали листівки на різних традиційних фестивалях італійської кухні та проводили громадські збори. Навіть піднімали плакат із написом «Немає Безосу» на дзвіниці базиліки Сан-Джорджо на однойменному венеціанському острові, де, за чутками, пара обміняється обітницями.

Раніше «Главком» писав, що згідно із чутками, на весіллі буде 200 гостей і серед них чимало зірок – Кім Кардаш'ян, Леонардо Ді Капріо, Опра Вінфрі, Іванка Трамп. Їм знімуть готельні номери вартістю 9000 євро за ніч.

У той час як міська влада запевняє, що весілля Безоса принесе місту $9,7 млн, їх опоненти стверджують, що цей захід не принесе користі простим венеціанцям. Адже місто і так страждає від напливу туристів.

До слова, засновник Amazon і мільярдер Джефф Безос, статки якого оцінюються в $220 млрд, готує жорсткий шлюбний контракт із Лаурою Санчес, який вони підпишуть перед весіллям.

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Теги: Джефф Безос Венеція весілля Італія

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