Венецію частково перекрито для весілля американського мільярдера

На весілля одного з найбагатших людей світу з’їдуться світові зірки, політики та фінансові магнати

Американський мільярдер Джеф Безос та його наречена Лорен Санчес готуються цими днями влаштувати «весілля століття» у Венеції. Весільні урочистості розтягнуться на три дні, попри протести місцевих жителів. Вартість святкувань оцінюється приблизно в 50 млн євро. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Місцевий аеропорт готується прийняти 90 приватних літаків із гостями – зірками шоу-бізнесу, політиками та фінансовими магнатами. У гаванях Венеції очікують приходу приватних яхт. Самі молодята прибули до Венеції напередодні.

На урочистостях очікується близько 200 гостей. Серед них Іванка Трамп, Барбра Стрейзанд, Опра Вінфрі, Леонардо Ді Капріо, Орландо Блум, Білл Гейтс, ходять чутки про появу Леді Гагі, Елтона Джона та Міка Джаггера.

Частково перекрито рух знаменитими каналами навколо церкви Мадонна-дель-Орто, де ввечері відбудеться перший захід, островом Сан-Джорджо-Маджоре навпроти площі Святого Марка, де має відбутися церемонія, і по верфі Арсенал. Запроваджено суворі заходи безпеки, багато поліції та військових, на деяких дахах – снайпери.

Безос зі статком у $220 млрд пожертвував два мільйони євро різним установам Венеції, а гостей попросили замість подарунків жертвувати гроші на реконструкцію міста. За словами учасників протестів, більшість із яких мешканці Венеції, вони не хочуть, щоб багатії знімали їхнє місто в оренду для своїх свят. Серед протестувальників є також екоактивісти та ті, хто критикує Безоса за його підтримку президента США Дональда Трампа. Міська влада різко розкритикувала активістів, стверджуючи, що такі високопоставлені гості є важливим джерелом прибутку для міста.

Нагадаємо, противники розкішного весілля в історичному місті протестували під гаслом «Немає місця для Безоса» та звинувачували мера у «продажі» міста. У Венеції протестувальники заявили про «величезну перемогу» після того, як американський мільярдер Джефф Безос та гості його весілля були змушені залишити центр міста та перенести головну частину святкування в інше місце.