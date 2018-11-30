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    Apple сняла двойников Элвиса Пресли в рекламе FaceTime

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    Apple сняла двойников Элвиса Пресли в рекламе FaceTime

    Элвисы из разных уголков мира созваниваются через FaceTime, чтобы вместе спеть

    Компания Apple выпустила рекламу новых функций сервиса FaceTime. В видео двойники Элвиса Пресли из разных стран мира создают групповой звонок и поют песню There’s Always Me 1967 года.

    Так, в ролике есть Элвис из Лас-Вегаса, Элвис из азиатского мегаполиса, Индии, Великобритании и даже двойник, поющий в каюте грузового корабля.

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    Джерело: Bird In Flight

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