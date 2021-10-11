Как Зеленский со «слугами» развлекался в Трускавце

ЗеКоманда во время тусовки на партийном съезде в Трускавце

Давид Арахамия во время вечеринки исполнял обязанности диджея

Журналистка Катя Осадчая показала видео, на котором видно, как президент Владимир Зеленский и нардепы из провластной партии «Слуга народа» развлекались во время партийного съезда в Трускавце. Об этом сообщает Главком со ссылкой на опубликованные в сети видеокадры.

Видео – эксклюзивное. Ведь Осадчая оказалась единственной журналисткой, которой позволили находиться на территории отеля, в котором и проходили многодневные совещание партийцев.

На видео видно, что Давид Арахамия на вечеринки исполнял обязанности диджея. Он активно жестикулирует, прыгает и посыпает присутствующих серебристым конфетти.

Развлекаются и другие народные избранники от правящей партии.

Так, Марьяна Безуглая уже успела рассмешить соцсети сосредоточенным выражением лица, с которым она выполняла современный танец. Видно и жертву нападения Сергея Шефира – он в хорошем настроении и улыбается.

Напомним, в Трускавец приехал президент Украины Владимир Зеленский, чтобы присоединиться к съезду фракции. Во время общения с журналистами он оценил работу как монобольшинства, так и свою.

Также Владимир Зеленский якобы поспорил с несколькими нардепами в Трускавце. Все потому, что те усомнились в необходимости отправлять в отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.