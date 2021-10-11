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    Зеленский признался, смотрит ли «Вечерний квартал»

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    Владимир Зеленский и Екатерина Осадчая Фото: instagram.com/svitsketv - Зеленский признался, смотрит ли «Вечерний квартал»

    Владимир Зеленский и Екатерина Осадчая

    Фото: instagram.com/svitsketv

    У президента мало свободного времени

    Президент Украины Владимир Зеленский, который до того, как возглавить страну, был совладельцем и художественным руководителем Студии «Квартал 95», признался, следит ли за шоу и работой своих коллег.

    Как ранее рассказывала Елена Кравец, после того, как Зеленский стал президентом, он не удалился с редакционных чатов студии, следил за тем, что делают его коллеги и едва не согласовывал номера.

    В программе «Светская жизнь» глава государства признался, что так было в начале, впрочем, сейчас физически у него практически нет времени на просмотр шоу.

    «С самого начала они меня спрашивали, как я думаю, а я что-то отвечал. К сожалению, не каждый раз могу позволить себе посмотреть «Квартал», нет времени, скажу честно. Но когда я что-то смотрю, я всегда им пишу, что понравилось, что нет», - поделился президент.

    Ранее «Скотч» показывал забавное видео, как соратниц Зеленского «Юзик» едва влез в элитный Mercedes.

    Отмечается, что утром 5 октября Корявченкова зафиксировали в «Новопечерских Липках», когда он садился в машину Mercedes-Benz S-Class 500, стоимость которого оценивается минимум в $205 тысяч.

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    Теги: знаменитости Владимир Зеленский «Квартал 95» новости
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    Зеленский признался, смотрит ли «Вечерний квартал»