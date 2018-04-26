Названа дата запуска первого Hyperloop

Первая линия сверхскоростного транспорта будет проложена в Саудовской Аравии

Компания Hyperloop Transport Technologies заявила, что первую в мире линию своего сверхскоростного транспорта она запустит к 2020 году. Она будет соединять аэропорт Аль-Мактум и выставку World Expo 2020 (Дубай), расположенные в Объединенных Арабских Эмиратах. Для реализации этого проекта компания подписала соответствующее соглашение с местным



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Первая линия сверхскоростного транспорта будет проложена в Саудовской Аравии

Компания Hyperloop Transport Technologies заявила, что первую в мире линию своего сверхскоростного транспорта она запустит к 2020 году. Она будет соединять аэропорт Аль-Мактум и выставку World Expo 2020 (Дубай), расположенные в Объединенных Арабских Эмиратах. Для реализации этого проекта компания подписала соответствующее соглашение с местным застройщиком Aldar Properties.

Протяженность первой в мире коммерческой линии Hyperloop составит 10 км. Она станет началом для строительства более широкой транспортной сети на территории всей страны и за пределами ОАЭ. Планируется, что этот новейший вид транспорта, в частности, соединит Абу-Даби и Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Идея Hyperloop принадлежит известному предпринимателю-инноватору Илону Маску. Он предложил технологию для перевозки людей и товаров со скоростью до 1200 км/ч в капсулах, летящих по вакуумным трубам.

Еще в 2013 году Илон Маск разрешил использовать свою разработку любой компании мира, которая будет продвигать Hyperloop.

Компания HyperloopTT стала первой компанией, созданной для практического внедрения этой технологии. Предприятие приступило к строительству первой полномасштабной системы в Тулузе (Франция). По предварительным планам компании, Hyperloop начнет коммерческую эксплуатацию в этой стране до конца 2018 года.

Джерело: Обозреватель