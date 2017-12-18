Дипломати порадили МЗС як реагувати на вибори президента РФ

МЗС не має реагувати не повідомлення Росії щодо відкриття виборчих дільниць у своїх дипломатичних установах або ж висунути їм зустрічну пропозицію. Таку думку висловили Сергій Борщевський, експерт Центру дослідження Росії, директор департаменту виконкому СНД за квотою України (2000–2005 рр.), заступник директора Першого територіального департаменту МЗС України (2006—2007 рр.); Борис Базилевський, експерт з безпекових питань, Надзвичайний і Повноважний Посол України, Генеральний Консул України в Чикаго, США (1999-2005), голова Комітету у закордонних справах і зв'язках з СНД (1995-1999) під час конференції у прес-центрі «Главкома».

За словами Борщевського Україні не варто відповідати на звернення РФ, щодо виборів президента Росії на території України. «Такою нотою українську спільноту втягують в розмову. А якщо починається діалог, то українська влада автоматично сприймає ці вибори», - говорить дипломат. Однак Базилевський зазначив, що варто звернутися до Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

МЗС не має реагувати не повідомлення Росії щодо відкриття виборчих дільниць у своїх дипломатичних установах або ж висунути їм зустрічну пропозицію. Таку думку висловили Сергій Борщевський, експерт Центру дослідження Росії, директор департаменту виконкому СНД за квотою України (2000–2005 рр.), заступник директора Першого територіального департаменту МЗС України (2006—2007 рр.); Борис Базилевський, експерт з безпекових питань, Надзвичайний і Повноважний Посол України, Генеральний Консул України в Чикаго, США (1999-2005), голова Комітету у закордонних справах і зв'язках з СНД (1995-1999) під час конференції у прес-центрі «Главкома».

За словами Борщевського Україні не варто відповідати на звернення РФ, щодо виборів президента Росії на території України.

«Такою нотою українську спільноту втягують в розмову. А якщо починається діалог, то українська влада автоматично сприймає ці вибори», - говорить дипломат.

Однак Базилевський зазначив, що варто звернутися до Росії із зустрічною пропозицією.

«Чи збирається РФ проводити вибори в Генеральному консульстві України в Сімферополі», - говорить Надзвичайний і Повноважний Посол України. Але тут же зазначив, що на його думку, взагалі не потрібно реагувати на прохання та повідомлення російської сторони.

Нагадаємо, що МЗС України отримало звернення посольства РФ в Україні щодо проведення 18 березня 2018 року виборів президента РФ і організації для громадян Росії, які проживають на території Україні, виборчих дільниць. А саме в Генеральних консульствах РФ у Львові, Одесі та Харкові.

Якщо вибори президента РФ відбудуться в Криму, то це автоматично означатиме, що Україна погодилася з анексією півострову. Однак в цей же час, невизнання виборів поставить під сумнів легітимність президента Росії.

«Якщо ці вибори відбуватимуться в Криму і ми їх визнаємо, то це означатиме, що ми визнаємо й анексію, окупацію Криму Російською Федерацією», - розповідає Базилевський.

Також він зазначає, що невизнання виборів поставить під сумнів легітимність російського президента.

«Однак, якщо ж ми не визнаємо виборів, то після цього виникає ланцюжок подій. Чи визнаємо ми легітимним президента Російської Федерації? Якщо не визнаємо вибори, то не визнаємо й президента РФ» - зазначає Надзвичайний і Повноважний Посол України.

Також він наголосив на тому, що тоді жодних стосунків ні з президентом РФ, ні з його апаратом чи адміністрацією Україна здійснювати не може.

«Виникає цікава колізія. Ми самі порушили міжнародне право, не перервали дипломатичні стосунки з агресором, а підтримуємо їх. Порушили ми його на шкоду собі, адже тепер виникає питання Криму, стосунків з РФ та питання визнання виборів міжнародними партнерами», - зазначає дипломат.

Нагадаємо, що МЗС України отримало звернення посольства РФ в Україні щодо проведення 18 березня 2018 року виборів президента РФ і організації для громадян Росії, які проживають на території Україні, виборчих дільниць. А саме в генеральних консульствах РФ у Львові, Одесі та Харкові.

Нагадаємо, що 18 березня 2018 року відбудуться вибори президента РФ.

Пропонуємо переглянути запис прес-конференції: