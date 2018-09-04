Експертка пояснила, чи треба референдум, щоб змінити Конституцію про курс в НАТО та ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Картинка з відкритих джерел

Якщо зміни вносяться в захищені статті Конституції, то необхідно проводити всеукраїнський референдум. В іншому випадку за бажанням тільки консультативний. Але для цих двох видів референдумів необхідний закон про «всеукраїнський референдум». Його наразі немає. Про це розповіла Світлана Конончук, політологиня, виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Питання проведення всеукраїнського референдуму щодо змін в Конституцію залежить від того, які розділі основного закону пропонуються зміни.

«В контексті внесення змін до Конституції, коли в нас є проект внесення змін до КУ і передбачається, що ці зміни будуть вноситися в так звані захищені розділи – Розділ І Основні засади, Розділ ІІІ Вибори і референдум, Розділ ХІІІ Внесення змін до Конституції – то в такому разі референдум є необхідним. І це не може бути просто консультативним референдумом, який мав місце у 2000 році. У нашому випадку передбачається конкретний законопроект, конкретні положення, які референдум має затвердити. Тоді вони одразу стають частиною Конституції України», - говорить Конончук.

В разі внесення змін в незахищені розділи КУ, то проведення всеукраїнського референдуму є необов’язковим. Але його можуть провести, про за характером він буде консультативним.

«Якщо зміни пропонується внести в незахищені статті, то референдум не є обов’язковим. Але тоді дійсно ініціатива чинного президента про проведення референдуму може мати місце, але з точки зору консультації, щоб підтримати підтримку обраного курсу або побачити, що більшість народу не дуже хоче вступу держави до якихось об’єднань, союзів і так далі. Але і для такого консультативного референдуму треба мати закон», - продовжує Конончук.

Але сьогодні немає закону про Всеукраїнський референдум.

«Тому ось тут і виникають ризики щодо маніпуляцій. Коли народ просто використають і реалізації права на ухвалення рішень буде недосконалим. Тому законодавчий процес у площині референдуму є дуже важливим. Зараз є проект закон «Про всеукраїнський референдум», який розробили спеціалісти. Цим проектом передбачається спрощення ініціювання всеукраїнського референдуму, якщо він за народною ініціативою, а також передбачаються норми, які гарантуватимуть, що рішення, яке буде ухвалено стане частиною законодавства. Але зараз цей проект закону не розглядається. Наразі також готується нова редакція законопроекту, адже Конституційний Суд отримав право оцінювати укази президента щодо ініціювання ним референдуму. Раднішого такого обов’язку в КСУ не було. Але це важливо, бо це конституційний контроль на етапі ще до оголошення референдуму. Щоб не було такої можливості, що якийсь там глава держави щось захоче ухвалити на референдумі, тобто щоб виключити всі маніпуляції. Тому на треба пильно слідкувати, які підходи пропонуються у проведенні референдуму або будуть пропонуватися у парламенті», - резюмувала Конончук.

Нагадаємо, що сьогодні оприлюднили текст законопроекту про зміни до Конституції

Переглянути прес-конференцію: