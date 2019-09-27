У Києві проходитиме 30-й ювілейний KyivMusicFest (Програма)



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KyivMusicFest презентує неподільність і єдність української музики, де зустрічаються композитори різних поколінь, століть та епох.

З 27 вересня до 7 жовтня у Києві проходитиме 30-й ювілейний KyivMusicFest. У рамках масштабного фестивалю заплановано понад 30 різнопланових концертів у виконанні 700 музикантів, зустрічі з композиторами, виконавцями та всесвітньо відомим кінорежисером.

Організатори відзначають, що програма KyivMusicFest презентує неподільність і єдність української музики, де зустрічаються композитори різних поколінь, століть та епох. Без перебільшень: різниця між найстаршим та наймолодшим композиторами, чиї твори зазначені в програмі, сягає за 60 років.

На фестивалі відбудуться найочікуваніші прем’єри головних українських композиторів. На концерті-відкритті Валентин Сильвестров презентує 9-ту симфонію, Леонід Грабовський – «Credo» для струнних, мідних та ударних, а художній керівник КМФ Мирослав Скорик представить київську прем’єру свого Концерту для скрипки № 10.

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27 вересня – 7 жовтня



ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ:



[27 вересня, п’ятниця]



10.00–16.00

Всеукраїнська відкрита учнівська конференція

«Мистецтво без меж: шлях до науки»

Конференц-зал Конгрес-готелю «Пуща-Водиця»



17.00

Пам’ятні дати: Д. Січинський (1865–1909) і С. Людкевич (1879–1979) «Перлини Галицького солоспіву»

Н. Дитюк (мецо-сопрано), О. Владиславська (фортепіано)

Малий зал НМАУ ім. П. Чайковського

(вул. Арх. Городецького, 1-3/11)



19.00

«На межі». Фестивальний дебют «Rejouissance Orchestra»

Твори М. Шведа, А. Хмєлєвської (Польща), А. Якушау (Білорусь), М. Бобера (Аргентина), Г. Гаврилець, С. Зажитька, А. Пярта (Естонія), В. Губаренка

Молодіжний камерний оркестр «Rejouissance»

Головний диригент – К. Косецька

Солісти: А. Панькін (флейта), М. Кулаковска (фортепіано, Польща), Т. Шуляк (туба), Н. Черненко (дзвони)

Малий зал НМАУ ім. П. Чайковського

За сприяння Посольства Аргентини в Україні

За сприяння Інституту Адама Міцкевича (Польща) (логотип)



[28 вересня, субота]



10.00–16.00

Всеукраїнська відкрита учнівська конференція

«Мистецтво без меж: шлях до науки» (продовження)

Конференц-зал Конгрес-готелю «Пуща-Водиця»



19.00

«Credo in vittoria nostra». Концерт-відкриття фестивалю

Твори І. Карабиця, Л. Грабовського (Україна–США), М. Скорика, В. Сильвестрова

Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України

Художній керівник і головний диригент – В. Сіренко

Соліст – М. Комонько (скрипка)

Колонний зал ім. М. Лисенка НФУ

(Володимирський узвіз, 2)



[29 вересня, неділя]



12.00

«Духовна музика сучасної України»

Твори В. Мартинюк, Т. Оскоменко-Парулави, Є. Марчук, Ю. Іщенка, О. Яковчука, С. Горюновича, М. Дацка, М. Волинського, В. Павенського, С. Зеленського

Муніципальний академічний камерний хор «Хрещатик»

Художній керівник і диригент – П. Струць

Свято-Михайлівський Золотоверхий собор

(вул. Трьохсвятительська, 8)



15.00

Мистецький проект «Лятошинський єднає: Сhamber concert»

Концерт-презентація компакт-диску вокальних творів Олександра Козаренка (н. 1963)

Олександр Козаренко, Марія Самотос (фортепіано)

Ірина Ключковська (сопрано)

Концертна зала імені Б. Лятошинського Центру культури «Уваровський дім»

(смт Ворзель, вул. Курортна, 37а)



18.00

Мистецький проект «Музика кіносвіту Кшиштофа Зануссі»

І. Перегляд фрагментів документальних фільмів К. Зануссі (Польща) про польських композиторів В. Лютославського, К. Пендерецького, В. Кіляра

ІІ. Кінорежисер К. Зануссі представляє кіномузику В. Кіляра

Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо

Художній керівник і головний диригент – В. Шейко

Велика концертна студія БЗЗ Українського радіо

(вул. Л. Первомайського, 5а)

За сприяння Польського інституту в Києві,

Krakow Film Music Festival, Krakowskie Biuro Festiwalowe



[30 вересня, понеділок]



10.00

Презентація художньо-документальної виставки

«І. Карабиць, А. Філіпенко, В. Філіпенко: постаті митців у віддзеркаленні часу»

Архівно-музейний комплекс «Літературно-мистецькі Плюти»

(Київська обл., Обухівський р-н, с. Плюти, вул. Малишка, 42)



12.00

«Кіномузика – співтворчість композитора і режисера».

Творча зустріч із режисером К. Зануссі (Польща)

Концертний зал КО НСКУ

(вул. Пушкінська, 32)

За сприяння Польского інституту в Києві,

Krakow Film Music Festival, Krakowskie Biuro Festiwalowe



16.00

Презентація видань міжнародного видавництва «Склянка Часу*ZeitGlas»: нотних збірок Г. Ляшенка (1938–2017), навчального посібника «Хорознавчий лексикон» та музично-теоретичного альманаху «Октава»

Концертний зал НСКУ

(вул. Пушкінська, 32)



19.00

«Вечір симфонічних прем’єр». Фестивальний дебют симфонічного оркестру «Gosorchestra» під орудою О. Госачинського

Твори С. Крутикова, О. Костіна, К. Цепколенко, З. Алмаші, С. Пілютикова

Симфонічний оркестр «Gosorchestra»

Художній керівник і диригент – О. Госачинський

Солісти: Л. Титаренко (клавесин), А. Баженов, М. Скрипа (скрипка), Едуард Скрипа (скрипка),

З. Алмаші (віолончель)

Велика концертна студія БЗЗ Українського радіо



[1 жовтня, вівторок]

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МУЗИКИ



11.00

«Музичний діалог: Україна – Італія».

Творча зустріч і майстер-клас скрипаля та диригента Ф. Гульєльмо

Малий зал НМАУ ім. П. Чайковського

За сприяння Посольства Італії в Україні, Італійського інституту культури в Україні

та фестивалю «Italia Festival Barocco»



15.00

Презентація колективної монографії «Шимановські, Блюменфельди, Нейгаузи: музичні родини на перехресті культур»

Фойє Малого залу НМАУ ім. П. Чайковського



17.00

«Музичний діалог: Україна – Польща». Творчий проект «Синтез» («Київська камерата» +)

Твори К. Пендерецького, В. Лютославського, М. Гурецького, М. Хижинського (Польща), І. Щербакова, В. Рунчака, І. Тараненка, Є. Станковича

Національний ансамбль солістів України «Київська камерата»

Художній керівник і головний диригент – В. Матюхін

Солісти: «Шльонське тріо» (Польща), О. Нікітюк (сопрано),

В. Буграк, К. Супрун (альт)

Малий зал НМАУ ім. П. Чайковського

За сприяння Фонду «Pro Musica Viva» (Польща)



19.00

«Музичний діалог: Україна – Австрія». Симфонічний концерт

Твори Р. Штрауса, Ф. Шуберта, К. Шміда (Австрія), І. Небесного, М. Волинського, В. Птушкіна, Ю. Шевченка

Національний президентський оркестр України

Художній керівник і головний диригент – А. Молотай

Диригент – В. Василенко

Чоловічий хор «Київської опери» (КАТОБ для дітей і юнацтва)

Художній керівник – А. Масленнікова

Солісти: І. Онищенко (Україна–Австрія, баритон), Н. Степаняк (Україна–Австрія, сопрано), П. Коваленко (електрогітара)

Великий зал ім. Героя України В. Сліпака НМАУ ім. П. Чайковського

(вул. Арх. Городецького, 1-3/11)

За сприяння Посольства Австрії в Україні



[2 жовтня, середа]



12.00

«Імпровізація – креативність мислення виконавця».

Творча зустріч і майстер-клас Г. Б. Зоммера (Німеччина, перкусія)

НМАУ ім. П. Чайковського

Ауд. № 59



16.00

«Piano-панорама. PL»

Твори В. Лютославського,К. Сєроцкого, М. Кензьори, З. Козуба, П. Микєтина

М. Кулаковська (Польща, фортепіано)

Концертний зал НСКУ

За підтримки Інституту Адама Міцкевича (Польща)



17.00

«Астероїди на фресці». Контрабас і фортепіано

Твори С. Андрєєва (Канада), Д. Бочарова, В. Вишинського, О. Щетинського, Я. Верещагіна

Н. Стець (контрабас), К. Товстуха (фортепіано)

Концертний зал НСКУ



18.30

«Handmade changing room».

Перформанс-відкриття аудіовізуальної інтерактивної виставки

Художниця – П. Півош (Польща)

Саунд-дизайнер – Т. Хорошун

Перформанс – О. Кебас

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМУ

(вул. Євгена Коновальця, 18Д)

За сприяння Інституту Адама Міцкевича та Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Польща)



19.00

Л. Дичко. Урочиста літургія

(до 80-річчя композиторки)

Муніципальний академічний камерний хор «Київ»

Художній керівник і диригент – М. Гобдич

Лютеранська церква Св. Катерини

(вул. Лютеранська, 22)



19.00

«Домра. Сучасний погляд»

Твори О. Некрасова, С. Мамонова, Є. Петриченка, Є. Мілки, В. Івка, О. Скрипника, В. Рунчака, В. Зубицького,

Камерний оркестр «Лік Домер»

Художній керівник – В. Івко

Солісти: С. Бєлоусова, В. Раделицький (домра), І. Доценко, Д. Писаренко (фортепіано), М. Гончаров (гітара), Д. Скидан (акордеон)

Великий зал ім. Героя України В. Сліпака НМАУ ім. П. Чайковського



19.30

До 90-річчя від дня народження засновника Ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського Віктора Іконника

Ансамбль класичної музики імені Бориса Лятошинського

Художній керівник і диригент – Валентина Іконник-Захарченко

Диригенти: Ігор Андрієвський, Богдан Пліш

Квартет імені Миколи Лисенка

Солісти: В. Балаховська, І. Харечко (орган),

І. Пліш, О. Шиналь, О. Швидка (сопрано),

Д. Масленнікова (колоратурне мецо-сопрано),

А. Лабуть (мецо-сопрано), Н. Харченко (альт),

І. Іщак (контратенор), А. Кирилов (тенор)

Національний будинок органної та камерної музики України

(вул. Велика Васильківська, 77)

Вхід за квитками



[3 жовтня, четвер]



16.00

Концертна презентація Молодіжного камерного хору «Sentire» та Камерного хору «Софія»

Твори Г. Гаврилець, Л. Дичко, Ю. Іщенка, О. Наконечного, Д. Смірнова, Е. Ешенвалдса, П. Васкса (Латвія), Дж. Ранестада, Е. Вітакера, Р. Струпа (США), Н. Курінної, К. Пендерецького (Польща), Л. Донник, О. Скрипника, М. Шведа, Ю. Іщенка, Д. Щириці

Молодіжний камерний хор «Sentire»

Художній керівник і диригент – Д. Савон

Камерний хор «Софія»

Художній керівник і диригент – О. Шамрицький

Колонний зал ім. М. Лисенка НФУ



19.00

Фестиваль представляє: «Лятошинський-тріо»

Твори Ф. Шуберта, М. Скорика, Б. Лятошинського

Фортепіанне тріо у складі: М. Захаров (Україна–Австрія, скрипка), О. Шадрін (Україна–Німеччина, віолончель), Р. Лопатинський (фортепіано)

Колонний зал ім. М. Лисенка НФУ



[4 жовтня, п’ятниця]



10.00-16.00

Всеукраїнська відкрита учнівська конференція

«Мистецтво без меж: шлях до науки» (продовження)

Конференц-зал Конгрес-готелю «Пуща-Водиця»



16.00

«Хорова райдуга»

Твори В. Гайдука, Ю. Корженко, М. Степаненка, В. Маника, В. Стеценка, В. Реви, М. Волинського, Г. Рождественської, О. Рудянського, О. Щетинського, Т. Яшвілі, О. Польового, Б. Кривопуста, Є. Сіренко, В. Тиможинського

Муніципальний академічний камерний хор «Хрещатик»

Художній керівник і диригент – П. Струць

Академічна хорова капела Українського радіо

Художній керівник і диригент – Ю. Ткач

Концертний зал НАМУ

(вул. Бульварно-Кудрявська, 20)



19.00

«Jazz do it». І. Тараненко.

@Experience&ф'южн-музикування нинішнього часу

«Ivan Taranenko MUSCLUB»

Ґ. Б. Зоммер (Німеччина, перкусія)

С. Круповіч, М. Рупочинський (Польща, комп’ютери)

Велика концертна студія БЗЗ Українського радіо



[5 жовтня, субота]



10.00-16.00

Всеукраїнська відкрита учнівська конференція «Мистецтво без меж: шлях до науки» (завершення)

Конференц-зал Конгрес-готелю «Пуща-Водиця»



16.00

«Українська рапсодія»

Твори Д. Задора, І. Мартона, В. Волонтира, В. Теличка, Г. Вальдека (Австрія), Staia Oda (Україна), В. Зубицького

Національний ансамбль солістів України «Київська камерата»

Художній керівник і головний диригент – В. Матюхін

Народна академічна хорова капела ім. П. Чубинського

Художній керівник і диригент – Д. Радик

Соліст – А. Винокур (Австрія, скрипка)

Малий зал НМАУ ім. П. Чайковського



19.00

Концерт-закриття фестивалю

Твори А. Веделя – Л. Дичко, Л. Дичко, Є. Станковича, І. Тараненка, С. Круповіча (Польща)

Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України

Диригент – Н. Фарін (Швейцарія)

Академічна хорова капела Українського радіо

Художній керівник і головний диригент – Ю. Ткач

Солісти: В. Матюшенко, Т. Ходакова (сопрано),

М. Шостак (Польща, сопрано),

С. Круповіч, М. Рупочинський (Польща, комп’ютери)

Колонний зал ім. М. Лисенка НФУ



«GRAND CODA»



[6 жовтня, неділя]



13.00

«Хорова асамблея юних»

Твори Д. Ростовського (Д. Туптала), В. Степурка, , О. Яковчука, І. Небесного, Л. Дичко, Г. Гаврилець, Ю. Іщенка, І. Алексійчук, І. Шамо, К. Стеценка, В. Зубицького, М. Скорика, А. Авдієвського, М. Шуха, Є. Станковича

Хор Хлопчиків і юнаків сектора практики НМАУ ім. П. Чайковського

Художній керівник і диригент – А. Шейко

Камерний дівочий хор КССМШ ім. М. Лисенка

Художній керівник і диригент – Ю. Пучко-Колесник

Хор «Дзвін» ІМ НПУ ім. М. Драгоманова

Художній керівник і диригент – Г. Савчук

Патріарший собор Воскресіння Христового

(вул. Микільсько-Слобідська, 5)



16.00

«Ітерації»

Sed Contra Ensemble

Твори С. Ролоффа (Ісландія), П. Дюсапена (Франція), Л. Грабовського (США–Україна), А. Корсун, Б. Ланга (Австрія), Й. Стрьомберга (Швеція–Нідерланди)

«Sed Contra Ensemble»

Мистецький керівник – А. Мерхель

Концертний зал НАМУ



19.00

«Козак-коло».

Музика для оркестру народних інструментів

Твори Н. Боєвої, М. Стецюна, Є. Геплюка, Ю. Алжнєва, С. Бедусенка, В. Рунчака, Ю. Шевченка, С. Кушнірука

Національний академічний оркестр народних інструментів України

Художній керівник і головний диригент – В. Гуцал

Диригенти: І. Корінь, О. Кунтий

Солісти: Т. Столяр (бандура), А. Войчук (цимбали)

Велика концертна студія БЗЗ Українського радіо



[7 жовтня, понеділок]



14.00

Дискусійна панель «Камо грядеши, Фест?»

Концертний зал КО НСКУ



16.00

Гість фестивалю –

Миколаївський камерний оркестр «Арс Нова»

Твори С. Борткевича, Ж. Колодуб, В. Антонюка, Н. Боєвої, В. Птушкіна

Камерний оркестр Миколаївської обласної філармонії «Арс Нова»

Диригент – В. Жадько

Солісти: В. Шаманська (сопрано),

О. Лагоша (альт), В. Птушкін (фортепіано)

Концертний зал НСКУ



19.00

«Портретна галерея композиторів: класика і сучасність»

Твори Л. Колодуба, В. Рунчака, І. Стравінського

Національний академічний духовий оркестр України

Художній керівник і головний диригент – М. Мороз

Диригент – В. Рунчак

Муніципальний академічний камерний хор «Хрещатик»

Художній керівник і диригент – П. Струць

Соліст – Г. Ковтун (кларнет)

Великий зал ім. Героя України В. Сліпака НМАУ ім. П. Чайковського



Вхід на всі заходи фестивалю вільний, окрім спеціально зазначеного концерту