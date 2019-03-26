У Caribbean Club Concert Hall пройде шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»
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Родзинка Jazz-show - танцювальні перформанси чуттєвого балету NC-17 Showballet
Щомісяця в Caribbean Club Concert Hal проходить шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом», що збирає поціновувачів якісної музики.
«Джаз люблю хоча б лише з тієї причини, що це музика вільних людей — чи принаймні людей, які схотіли бути вільними», - говорить Олексій Коган.
«Джаз для дорослих з Олексієм Коганом» з'явився у 2014 році. Caribbean Club Concert Hall провів понад 50 шоу, які щомісяця збирають сотні київських меломанів та гостей столиці.
Найближче шоу відбудеться 29 березня. У цей вечір наживо пролунають всесвітньо відомі легендарні композиції у виконанні колективу Jazz in Kiev Band і чарівної джазової вокалістки Лаури Марті.
Родзинка Jazz-show - танцювальні перформанси чуттєвого балету NC-17 Showballet. Їх виступи доповнюють відомі та улюблені композиції, не залишаючи нікого байдужим.
29 березня колектив Jazz in Kiev Band подарує подорож у світ джазу в складі:
- Вокал - Лаура Марті
- Клавіші - Володимир Камінський
- Гітара - Михайло Менделенко
- Саксофон - Артем Менделенко
- Барабани - Валерій Волков
- Бас-гітара - Олексій Коган