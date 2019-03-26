У Caribbean Club Concert Hall пройде шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»



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Родзинка Jazz-show - танцювальні перформанси чуттєвого балету NC-17 Showballet

Щомісяця в Caribbean Club Concert Hal проходить шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом», що збирає поціновувачів якісної музики.

«Джаз люблю хоча б лише з тієї причини, що це музика вільних людей — чи принаймні людей, які схотіли бути вільними», - говорить Олексій Коган.

«Джаз для дорослих з Олексієм Коганом» з'явився у 2014 році. Caribbean Club Concert Hall провів понад 50 шоу, які щомісяця збирають сотні київських меломанів та гостей столиці.

Найближче шоу відбудеться 29 березня. У цей вечір наживо пролунають всесвітньо відомі легендарні композиції у виконанні колективу Jazz in Kiev Band і чарівної джазової вокалістки Лаури Марті.

Родзинка Jazz-show - танцювальні перформанси чуттєвого балету NC-17 Showballet. Їх виступи доповнюють відомі та улюблені композиції, не залишаючи нікого байдужим.

29 березня колектив Jazz in Kiev Band подарує подорож у світ джазу в складі: