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    Прес-релізи

    У Caribbean Club Concert Hall пройде шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»

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    У Caribbean Club Concert Hall пройде шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»

    Родзинка Jazz-show - танцювальні перформанси чуттєвого балету NC-17 Showballet

    Щомісяця в Caribbean Club Concert Hal проходить шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом», що збирає поціновувачів якісної музики.

    «Джаз люблю хоча б лише з тієї причини, що це музика вільних людей — чи принаймні людей, які схотіли бути вільними», - говорить Олексій Коган.

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    У Caribbean Club Concert Hall пройде шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»
    У Caribbean Club Concert Hall пройде шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»
    У Caribbean Club Concert Hall пройде шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»
    У Caribbean Club Concert Hall пройде шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»
    У Caribbean Club Concert Hall пройде шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»
    У Caribbean Club Concert Hall пройде шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»
    У Caribbean Club Concert Hall пройде шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»
    У Caribbean Club Concert Hall пройде шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»
    У Caribbean Club Concert Hall пройде шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»
    У Caribbean Club Concert Hall пройде шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»
    У Caribbean Club Concert Hall пройде шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»
    У Caribbean Club Concert Hall пройде шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»
    У Caribbean Club Concert Hall пройде шоу «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»

    «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом» з'явився у 2014 році. Caribbean Club Concert Hall провів понад 50 шоу, які щомісяця збирають сотні київських меломанів та гостей столиці.

    Найближче шоу відбудеться 29 березня. У цей вечір наживо пролунають всесвітньо відомі легендарні композиції у виконанні колективу Jazz in Kiev Band і чарівної джазової вокалістки Лаури Марті.

    Родзинка Jazz-show - танцювальні перформанси чуттєвого балету NC-17 Showballet. Їх виступи доповнюють відомі та улюблені композиції, не залишаючи нікого байдужим.

    29 березня колектив Jazz in Kiev Band подарує подорож у світ джазу в складі:

    • Вокал - Лаура Марті
    • Клавіші - Володимир Камінський
    • Гітара - Михайло Менделенко
    • Саксофон - Артем Менделенко
    • Барабани - Валерій Волков
    • Бас-гітара - Олексій Коган
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